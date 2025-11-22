Language
    यूपी में इस साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल, विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लगातार छठे वर्ष बिजली की दरें यथावत रहेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। यह लगातार छठा वर्ष है, जब प्रदेश में बिजली की दरें यथावत बनी रहेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

