यूपी में इस साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला
उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल, विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लगातार छठे वर्ष बिजली की दरें यथावत रहेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
