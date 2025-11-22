यूपी में इस साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। यह लगातार छठा वर्ष है, जब प्रदेश में बिजली की दरें यथावत बनी रहेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।