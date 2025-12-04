Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब कोई भी बच्चा बीच में नहीं छोड़ेगा पढ़ाई, स्कूल शिक्षा में तीन चरण में शिक्षक रखेंगे लगातार निगरानी

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:52 AM (IST)

    बिहार में अब कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। स्कूल शिक्षा में शिक्षकों द्वारा तीन चरणों में लगातार निगरानी रखी जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह सुनि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्कूल शिक्षा में बड़ा सुधार करते हुए कक्षा पांचवीं से छठी, आठवीं से नौवीं और नौवीं से 11वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के ट्रांजीशन को सख्ती से ट्रैक करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र-छात्रा बीच में पढ़ाई न छोड़े। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा अगली कक्षा तक पहुंचे और शत-प्रतिशत नामांकन बना रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूली शिक्षा में ये तीनों चरण कक्षा पांचवीं से छठीं, आठवीं से नौंवी व नौवीं से 11वीं के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं। इसी दौरान अधिकतर बच्चे या तो स्कूल बदलते हैं या पढ़ाई छोड़ने का जोखिम रहता है। इसे रोकने के लिए अब प्रत्येक विद्यालय को अपने छात्रों का ठीक से पता करना होगा।

    खासतौर पर जूनियर हाईस्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा आठवीं पास करने वाले हर विद्यार्थी का कक्षा नौवीं में प्रवेश हो। इसी प्रकार हाईस्कूलों को अगले चरण तक नियमित उपस्थिति और लगातार पढ़ाई पर ध्यान देना होगा।

    बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के मंडलीय और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे हर स्कूल से ट्रांजीशन यानी बदलाव की रिपोर्ट प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा सूची से गायब न रहे। शिक्षा अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि यदि किसी बच्चे ने विद्यालय बदला है, तो उसका नया विद्यालय दर्ज किया जाए और उसकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे।

    शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे विद्यार्थियों से लगातार संवाद रखें, उन्हें प्रेरित करें और अभिभावकों को भी नियमित रूप से समझाएं कि पढ़ाई बीच में छोड़ने से बच्चों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश में ड्रापआउट दर न्यूनतम हो और हर बच्चा अपनी शिक्षा पूरी कर सके।

    स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त निगरानी से यह अभियान और अधिक प्रभावी करने की योजना है। विभाग का मानना है कि यदि विद्यालय स्तर पर नियमित फालो-अप किया गया, तो स्कूल छोड़ने की समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है।