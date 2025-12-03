अयोध्या में आदित्य बिड़ला सन लाइफ और दैनिक जागरण का 'निवेश महाकुंभ' आयोजित, विशेषज्ञों ने बताए सुरक्षित और शानदार रिटर्न के मंत्र
अयोध्या में आदित्य बिड़ला सन लाइफ और दैनिक जागरण ने मिलकर 'निवेश महाकुंभ' का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न के बारे में जानक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या/लखनऊ। आज सभी सुरक्षित निवेश को महत्व देते हैं। वहीं चाहते हैं कि बदले में बेहतर और शानदार रिटर्न मिले। ऐसे में निवेशकों को जागरूक करने के लिए डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड और दैनिक जागरण ने मिलकर ’निवेश महाकुंभ’ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें निवेश विशेषज्ञों ने वित्तीय सुरक्षा एवं योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर हुई जिसमें प्रख्यात शास्त्रज्ञ महंत स्वामी मिथिलेशनंदिनीशरण महाराज, आदित्य बिड़ला सन लाइफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ ए. बालासुब्रमणियन, कंपनी के अधिकारी सिद्धार्थ दमानी, प्रदीप शर्मा, कामायनी नागर एवं निवेश विशेषज्ञ धीरेंद्र कुमार शामिल हुए। दैनिक जागरण की ओर से अनुत्तम सेन व रमाशरण अवस्थी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने निवेश की बारीकियों पर अपने विचार रखे।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक व सीईओ ए. बालासुब्रमणियन ने निवेश की महत्ता को बताते हुए कहा कि एक छोटी ही सही पर शुरुआत करना जरूरी है। इसके बाद रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। बचत का अभ्यास बहुत जरूरी है। देश की प्रगति के लिए म्युचुअल फंड में निवेश आवश्यक है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी मिथिलेशनंदिनीशरण ने कहा, यहां निवेश महाकुंभ का आयोजन होना बदलती अयोध्या का प्रमाण है। जितना समझ कर जिएंगे, उतना ही लाभ होगा। निवेश विशेषज्ञ धीरेंद्र पाठक ने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
निवेश महाकुंभ कार्यक्रम में एक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया जिसमें आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड की ओर से सिद्धार्थ दमानी, कामायनी नागर एवं निवेश विशेषज्ञ धीरेंद्र कुमार ने भाग लिया। सेशन का संचालन ललित शर्मा ने किया। इस चर्चा में वक्ताओं ने निवेश से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। सभी वक्ताओं ने लंबे समय तक और सोच समझ कर निवेश करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में बृजेश गिरी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।