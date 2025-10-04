Language
    विकसित यूपी का रोडमैप बनाने में जुटें नीति आयोग के 11 अफसर, इतना मिला है समय

    By hemant kumar srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए नीति आयोग ने कमर कस ली है। 2047 तक के विजन डॉक्यूमेंट के लिए 12 सेक्टरों का रोडमैप तैयार करने हेतु 11 प्रोग्राम निदेशकों को तैनात किया गया है। डिलाइट संस्था भी सहयोग कर रही है नियोजन विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हैं। नवंबर तक रोडमैप तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार कराने के लिए नीति आयोग की टीम भी जुट गई है। आयोग ने विकसित यूपी के लिए तय किए गए 12 सेक्टर का रोडमैप तैयार कराने के लिए अपने 11 प्रोग्राम निदेशकों को तैनात कर दिया है। ये प्रोग्राम निदेशक नियोजन विभाग द्वारा 12 सेक्टर के लिए बनाई गई टीम और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार कराने में अहम भूमिका निभाएंगे।

    नीति आयोग ने सेक्टर कृषि एवं संबद्ध विभाग तथा पशुधन संरक्षण के लिए नीलम पटेल, सेक्टर औद्योगिक विकास के लिए इश्तियाक अहमद, आइटी एवं इमर्जिंग सेक्टर के लिए देबजानी घोष व युगल किशोर जोशी, पर्यटन सेक्टर के लिए भी युगल किशोर जोशी, सेक्टर नगर एवं ग्राम्य विकास के लिए अन्ना राय, सेक्टर अवस्थापना के लिए राजीव सिंह ठाकुर, सेक्टर संतुलित विकास के लिए डा. अंशु भारद्वाज, सेक्टर समाज कल्याण के लिए केएस रेजीमोन, सेक्टर स्वास्थ्य के लिए राजीव कुमार सेन, सेक्टर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए डा. सोनिया पंत तथा सेक्टर सुरक्षा एवं सुशासन का रोडमैप तैयार कराने के लिए मेजर जनरल के नारायनन को तैनात किया है। ये सभी अधिकारी नीति आयोग में प्रोग्राम निदेशक के पद पर तैनात हैं।

    इसी प्रकार यूपी को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही संस्था डिलाइट ने सभी सेक्टर के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात किया है। डेलाइट संस्था ने श्रीनिवास कुच्चिभोतला, हरीश चंद्रा, एस. अंजनी कुमार, अनमोल पुरी, देबाशीष विस्वास, सुमित मिश्रा, अनीस मंडल, स्वाती अग्रवाल, विक्रम आनंद, कमलेश व्यास तथा कार्तिक अप्पादुरई को दो सेक्टरों का रोडमैप तैयार कराने में सहयोग करने के लिए तैनात किया है।

    विजन डाक्यूमेंट तैयार करने की अहम जिम्मेदारी निभा रहे नियोजन विभाग ने सेक्टर कृषि एवं संबद्ध में उप निदेशक डा. राजेश चौहान व अपर सांख्यिकी अधिकारी सैय्यद रजा इमाम, पशुधन संरक्षण में शोध अधिकारी डा. सज्जाद अहमद व अपर सांख्यिकी अधिकारी निखिल सक्सेना, औद्योगिक विकास में अपर निदेशक संजय कुमार श्रीवास्तव, आइटी एवं इमर्जिंग प्रौद्योगिकी में संयुक्त निदेशक अजंता देवी व सेक्टर एक्सपर्ट एसएसएम कुंवर उर्जस्वित, पर्यटन में निदेशक विजय कुमार अग्रवाल, नगर एवं ग्राम्य विकास में अपर निदेशक अरविंद कुमार वर्मा, अवस्थापना में वरिष्ठ शोध अधिकारी लाल बहादुर यादव, संतुलित विकास में संयुक्त निदेशक राजेश्वर मिश्रा, समाज कल्याण में संयुक्त निदेशक सुनील कुमार वर्मा, स्वास्थ्य में संयुक्त निदेशक अनिरुद्ध प्रताप सिंह, शिक्षा एवं कौशल विकास में वरिष्ठ शोध अधिकारी डा. राजश्री चौधरी तथा सेक्टर सुरक्षा एवं सुशासन में अपर निदेशक सुमन वाजपेयी को तैनात किया गया है।

    नीति आयोग, संस्था डिलाइट के साथ ही नियोजन विभाग के अधिकारी सेक्टरवार रोडमैप बनवाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। नवंबर तक रोडमैप तैयार करते हुए नियोजन विभाग को दिया जाना है।