रोहतक के नितीश पहलवान ने जीती अखिल भारतीय मस्ता पहलवान कुश्ती, गाजियाबाद के जय को किया चित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पहली बार मैट पर हुई अखिल भारतीय कुश्ती में जब रोहतक के नितीश पहलवान और गाजियाबाद के जय पहलवान ने दांव दिखाए तो लोग देखते रह गए। दोनों ही पहलवानों के बीच शुरुआती 15 सेकेंड तक तो एक दूसरे को चित करने की कशमकश होती रही, लेकिन तीन-तीन मिनट के दो राउंड के तय समय तक कुश्ती लड़ने का इंतजार नितीश पहलवान को नहीं करना पड़ा। पहले ही राउंड में 10-0 से नितीश पहलवान ने जय पहलवान को हराकर 140 वां अखिल भारतीय मस्ता पहलवान गुरुजी स्मारक लखनऊ केसरी बबुआ पहलवान इनामी दंगल जीत लिया। उनको एक लाख रुपये और सोने का गदा प्रदान किया गया।

सदर बाजार के हरी चंद इंटर कालेज में चली दो दिवसीय कुश्ती में देश भर के पहलवानों ने दांव आजमाएं। कुल 30 कुश्तियां शनिवार को लड़ी गईं। नोएडा के रवि पहलवान ने 5100 रुपये की कुश्ती बागपत के सौरभ पहलवान को हराकर जीती।

इसी तरह रोहतक के आलोक पहलवान को हराकर लखनऊ सदर के आकाश पहलवान ने आठ हजार रुपये की कुश्ती में जीत हासिल की। गाजियाबाद के आकाश और चंदौली के राहुल पहलवान के बीच आठ हजार रुपये की कुश्ती बराबरी पर छूटी।