अब परिषदीय स्कूलों में ₹20 का नोट पहचानने वाला बच्चा कहलाएगा ‘निपुण’, इस मिशन के तहत हुई पहल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब परिषदीय स्कूलों में बच्चों की गणित और भाषा की समझ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर कक्षा एक का बच्चा 20 रुपये तक के नोट और सिक्के पहचान लेता है, तो उसे गणित में ‘निपुण’ माना जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने की यह नई पहल बच्चों की सीख को सरल, रोचक और व्यावहारिक बनाने पर केंद्रित है।

किया जा रहा ये आकलन मिशन के अनुसार बाल वाटिका से लेकर कक्षा दो तक बच्चों की बुनियादी भाषायी और गणितीय दक्षताओं का आकलन किया जा रहा है। कक्षा एक में 20 रुपये तक और कक्षा दो में 100 रुपये तक के नोट व सिक्कों की पहचान और उनके जरिये सरल लेनदेन कर पाना निपुणता का मानक तय किया गया है।