डॉक्टर शाहीन के घर NIA का छापा, पिता और भाई से दो घंटे पूछताछ; एजेंसी के हाथ जरूरी सबूत लगने का हिंट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डाक्टर शाहीन के लालबाग के खंदारी बाजार स्थित घर में सोमवार सुबह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) टीम ने छापा मारा। एनआइए के साथ एटीएस, स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। एनआइए और एटीएस ने लगभग दो घंटे तक शाहीन के पिता और बड़े भाई से पूछताछ की। छापे के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। साथ ही आम जनता को भी आने-जाने से रोक दिया गया। छापेमारी के दौरान आसपास अफरा-तफरी मची रही।



सूत्रों के अनुसार टीम ने शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शोएब से गहन पूछताछ की। टीम सुबह पहुंची और करीब 11:42 बजे बाहर निकली। इस दौरान अधिकारियों ने घर के हर हिस्से में जांच की। लोगों में चर्चा थी कि शाहीन को भी पूछताछ के लिए टीम अपने साथ लाई है लेकिन जांच एजेंसी के सूत्रों ने इस बात से इंकार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के हाथ कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य लगे थे, इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने भी यहीं छापा मारा था। उस छापे के बाद से शाहीन के पिता ने खुद को घर में सीमित कर लिया था। छापेमारी के बाद से इलाके में भी दहशत का माहौल है। शाहीन के पिता सईद अंसारी का कहना है कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकती है।



20 दिन बाद पूछताछ के लिए पहुंची एनआइए