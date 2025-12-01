Language
    डॉक्टर शाहीन के घर NIA का छापा, पिता और भाई से दो घंटे पूछताछ; एजेंसी के हाथ जरूरी सबूत लगने का हिंट

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के लखनऊ स्थित घर पर एनआईए ने छापा मारा। टीम ने शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की। सुरक्षा कारणों से इलाके में आवाजाही रोक दी गई थी। जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। पहले भी जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने यहां छापा मारा था। शाहीन के पिता को विश्वास नहीं है कि उनकी बेटी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकती है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डाक्टर शाहीन के लालबाग के खंदारी बाजार स्थित घर में सोमवार सुबह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) टीम ने छापा मारा। एनआइए के साथ एटीएस, स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। एनआइए और एटीएस ने लगभग दो घंटे तक शाहीन के पिता और बड़े भाई से पूछताछ की। छापे के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। साथ ही आम जनता को भी आने-जाने से रोक दिया गया। छापेमारी के दौरान आसपास अफरा-तफरी मची रही।

    सूत्रों के अनुसार टीम ने शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शोएब से गहन पूछताछ की। टीम सुबह पहुंची और करीब 11:42 बजे बाहर निकली। इस दौरान अधिकारियों ने घर के हर हिस्से में जांच की। लोगों में चर्चा थी कि शाहीन को भी पूछताछ के लिए टीम अपने साथ लाई है लेकिन जांच एजेंसी के सूत्रों ने इस बात से इंकार किया।

    सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के हाथ कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य लगे थे, इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने भी यहीं छापा मारा था। उस छापे के बाद से शाहीन के पिता ने खुद को घर में सीमित कर लिया था। छापेमारी के बाद से इलाके में भी दहशत का माहौल है। शाहीन के पिता सईद अंसारी का कहना है कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकती है।

    20 दिन बाद पूछताछ के लिए पहुंची एनआइए

    जांच एजेंसियां शाहीन के नेटवर्क, संपर्कों और ब्लास्ट में उसकी भूमिका को स्पष्ट करने में जुटी हैं। घटना के 20 दिन बाद एनआइए की टीम शाहीन के लखनऊ वाले घर पहुंची। छापेमारी के बाद शाहीन के मोहल्लेवालों ने भी खुद को घरों में कैद कर लिया है। वह किसी बाहरी से बात करने में भी कतरा रहे हैं। घटना को लेकर भी लोग बोलने को तैयार नहीं हैं।