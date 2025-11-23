NIA और ATS की टीम ने 14 डॉक्टरों से की पूछताछ, सामने आया डॉ. शाहीन और परवेज का आतंकी नेटवर्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीमों ने 14 डॉक्टरों से पूछताछ की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत इन डॉक्टरों से जांच एजेंसियों ने शाहीन और परवेज से संपर्क के बारे में जानकारी ली है। पूछताछ के बाद नौ डॉक्टरों को छोड़ दिया गया है, जबकि पांच डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। इनमें सहारनपुर के तीन डॉक्टर शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क की जड़ें तलाशने में जुटी एनआईए ने शाहीन और परवेज के संपर्क में रहे 40 से ज्यादा डॉक्टरों की सूची तैयार की है। इन डॉक्टरों से पूछताछ कर आतंकी नेटवर्क की जड़ें तलाशने की कोशिश की जा रही है।

अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि शाहीन और परवेज विभिन्न मुद्दों पर डॉक्टरों की राय लेकर यह तय करते थे कि उन्हें आतंकी नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए या नहीं। इससे पहले संबंधित डॉक्टरों के बारे में सारी जानकारी हासिल की जाती थी। इसके बाद उन्हें लक्ष्य दिया जाता था।