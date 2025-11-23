Language
    NIA और ATS की टीम ने 14 डॉक्टरों से की पूछताछ, सामने आया डॉ. शाहीन और परवेज का आतंकी नेटवर्क

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:06 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने संयुक्त रूप से 14 डॉक्टरों से पूछताछ की, जिसमें शाहीन और परवेज के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जांच एजेंसियां नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने और अन्य संभावित सदस्यों की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं। आगे की कार्रवाई के लिए सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है।

    एनआईए और एटीएस की टीमों ने की 14 डॉक्टरों से पूछताछ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीमों ने 14 डॉक्टरों से पूछताछ की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत इन डॉक्टरों से जांच एजेंसियों ने शाहीन और परवेज से संपर्क के बारे में जानकारी ली है। पूछताछ के बाद नौ डॉक्टरों को छोड़ दिया गया है, जबकि पांच डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। इनमें सहारनपुर के तीन डॉक्टर शामिल हैं।

    उत्तर प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क की जड़ें तलाशने में जुटी एनआईए ने शाहीन और परवेज के संपर्क में रहे 40 से ज्यादा डॉक्टरों की सूची तैयार की है। इन डॉक्टरों से पूछताछ कर आतंकी नेटवर्क की जड़ें तलाशने की कोशिश की जा रही है।

    अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि शाहीन और परवेज विभिन्न मुद्दों पर डॉक्टरों की राय लेकर यह तय करते थे कि उन्हें आतंकी नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए या नहीं। इससे पहले संबंधित डॉक्टरों के बारे में सारी जानकारी हासिल की जाती थी। इसके बाद उन्हें लक्ष्य दिया जाता था।

    आतंक के इस सफेदपोश माड्यूल ने आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए एकत्र की जाने वाली सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों को ठिकाना बनाया था। जम्मू-कश्मीर में कुछ अस्पतालों की जांच भी की गई है।

    इसके बाद उत्तर प्रदेश में इनके ठिकानों की तलाश के लिए डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से पहले संबंधित डॉक्टरों के मोबाइल नंबरों व इंटरनेट मीडिया पर बने खातों की भी जांच की जा रही है।