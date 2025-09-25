एनएचएम कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी- वेतन की घोषणा, आशा वर्करों को भी मिलेगा मानदेय

लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त के वेतन के लिए 330.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें जल्द ही वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त पीएम अभीम योजना के तहत आशा वर्करों को मानदेय के लिए 2.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद एनएचएम ने यह कदम उठाया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन जल्द ही मिल जाएगा। इसके लिए 330.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम अभीम) योजना के तहत आशा को दिए जाने वाले मानदेय के लिए 2.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दैनिक जागरण ने एनएचएम के डेढ़ लाख कर्मचारियों का वेतन लटका शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद एनएचएम के अधिकारियों ने वेतन के मद में बजट की व्यवस्था की है। अभी कर्मचारियाें की प्रोत्साहन राशि, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सफाई के मद में बजट जारी नहीं किया गया है।

