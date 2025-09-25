Language
    एनएचएम कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी- वेतन की घोषणा, आशा वर्करों को भी मिलेगा मानदेय

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:14 AM (IST)

    लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त के वेतन के लिए 330.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें जल्द ही वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त पीएम अभीम योजना के तहत आशा वर्करों को मानदेय के लिए 2.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद एनएचएम ने यह कदम उठाया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन जल्द ही मिल जाएगा। इसके लिए 330.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

    इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम अभीम) योजना के तहत आशा को दिए जाने वाले मानदेय के लिए 2.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

    दैनिक जागरण ने एनएचएम के डेढ़ लाख कर्मचारियों का वेतन लटका शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद एनएचएम के अधिकारियों ने वेतन के मद में बजट की व्यवस्था की है। अभी कर्मचारियाें की प्रोत्साहन राशि, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सफाई के मद में बजट जारी नहीं किया गया है।

    मत्स्य पालक कल्याण कोष से होगा मत्स्य प्रक्षेत्रों का पुनर्विकास

    मत्स्य पालक कल्याण कोष से अब मत्स्य पालक-मछुआ आबादी वाले गांवों में विभागीय प्रेक्षेत्रों जीर्णोद्धार व पुनर्विकास किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने कोष के क्रियान्वयन की व्यवस्था में संशोधन कर दिया है। अब तक इस कोष से मत्स्य पालक बहुल गांवों के विकास की ही व्यवस्था थी।

    प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार अब मत्स्य पालक बहुल ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के तहत प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा।

    इसमें प्रक्षेत्र पर नर्सरियों-तालाबों का सुधार, जलापूर्ति को नलकूपों की स्थापना एवं मरम्मत, मत्स्य बीज उत्पादन एवं आपूर्ति काे उपकरण-मशीनरी की खरीद, बीज उत्पादन संबंधी कार्य कराए जा सकेंगे। इसमें उनहीं कार्यों को शामिल किया जाएगा, जो पिछले पांच वर्ष में किसी अन्य योजना के तहत न कराए गए हों।