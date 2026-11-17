राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नियमित सेवा का रास्ता खुल सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की जरूरत के आधार पर नियमित कैडर के पद सृजित कर भर्ती करने का निर्देश दिया है, जिसमें पहले से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता (वेटेज) देने की व्यवस्था रहेगी। हालांकि, इस बदलाव के साथ एनएचएम के स्वीकृत पदों में कटौती की संभावना भी है।

खत्म होगी अलग-अलग कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव आराधना पटनायक ने राज्यों को पत्र भेजकर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत टीबी, मलेरिया, मातृ स्वास्थ्य, पोषण सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एक ही पदनाम पर अलग-अलग कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था खत्म की जाएगी।

इसके स्थान पर स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की वास्तविक जरूरत के अनुसार एकीकृत कैडर तैयार किया जाएगा। मसलन, अभी टीबी और मलेरिया कार्यक्रमों के तहत अलग-अलग तैनात लैब टेक्नीशियन को सामान्य लैब टेक्नीशियन कैडर का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी तरह स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों पर भी कार्यक्रम आधारित तैनाती के बजाय एकीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे कर्मचारियों की सेवाओं का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकेगा। जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती मंत्रालय का मानना है कि एक ही पदनाम के कर्मचारियों को अलग-अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर रखने के कारण उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। एकीकृत कैडर बनने से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती की जा सकेगी।