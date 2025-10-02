Language
    दिवाली से पहले एक और तोहफा, यूपी में नए अंडरपास के लिए NHAI का प्लान तैयार; पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगा कनेक्ट

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की समस्या से निपटने के लिए NHAI अंडरपास बनाएगा। आउटर रिंग रोड पर बख्शी का तालाब और किसान पथ पर अंडरपास बनेंगे जिससे यू-टर्न की समस्या खत्म होगी। सौ करोड़ की इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश किए बिना ही एक्सप्रेसवे से जुड़ने में मदद मिलेगी।

    गाड़ियों से लगा भारी ट्रैफिक - प्रतीकात्मक तस्वीर

    अंशू दीक्षित, लखनऊ। अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का जाम जो लगता है उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने पूरा खाका तैयार किया है। अयोध्या रोड के दोनों छोर पर स्थित आउटर रिंग रोड और अयोध्या रोड पर वाहनों का आवागमन सुगम करने के लिए अंडर पास बनेगा।

    अब आउटर रिंग रोड पर बख्शी का तालाब (बीकेटी) की ओर से आने वाले हल्के व भारी वाहन अयोध्या रोड पर सीधे तो चले जाएंगे लेकिन अगर उन्हें यू टर्न लेना हो तो अंडर पास होकर निकल सकेंगे।

    यह अंडर पास गोयल हाइट्स के आसपास बनेगा। वहीं किसान पथ जो आउटर रिंग रोड का एक हिस्सा है, अगर वाहन उधर से आते हैं तो उन्हें पास में स्थित एक लक्जरी कार शोरूम के पास प्रस्तावित अंडर पास से होकर अपने गंतव्य की ओर आसानी से जा सकेंगे।

    इधर से आने वाले वाहनों को भी अभी यू टर्न होकर परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी अयोध्या व लखनऊ से आने वाले वाहनों को उस समय उठाना पड़ता था जब वाहन यू टर्न लेते थे, इससे यहां जाम आए दिन लगता है।

    एनएचएआइ अफसरों के मुताबिक इंटरसेक्शन के साथ ही अंडरपास बनेगा। यह प्रोजेक्ट सौ करोड़ का होगा। एक तरफ इंटरसेक्शन व अंडर पास बनने में पचास करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है।

    इसके बनने से किसी की जमीन व शोरूम जाने की संभावनाएं नहीं है। क्योंकि अधिकांश काम जमीन के नीचे होगा। वर्तमान में आउटर रिंग रोड पर करीब तीस हजार से अधिक हल्के व भारी वाहनों का लोड प्रतिदिन का है। यह लोड प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

    एक्सप्रेस वे, शहीद पथ, आगरा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होने पर ट्रैफिक बढ़ा 

    कई राज्यों व यूपी के जिलों से हजारों श्रद्धालु अयोध्या इस वक्त आ रहे हैं। ऐसे में लोगों द्वारा आउटर रिंग रोड का प्रयोग ज्यादा कर दिया है। अब श्रद्धालु अयोध्या की ओर से आएंगे तो वह सीधे अंडर पास का प्रयोग करते हुए आउटर रिंग रोड के जरिए आगरा एक्सप्रेसवे, शहीद पथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट हो रहे हैं।

    इससे ट्रैफिक बढ़ रहा है। वहीं उक्त गंतव्यों से आने वाले लोग भी अयोध्या जाने के लिए लखनऊ शहर में जाने से बच रहे हैं, वह इन मार्गों का प्रयोग करते हुए बाहर ही बाहर निकलना चाह रहे हैं। इससे उनका समय बच रहा है।