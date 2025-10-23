लखनऊ से ओडिशा के लिए चलाई जाएगी नई ट्रेन, ये रहेगा रूट और टाइमिंग 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुरी की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की वेटिंग लिस्ट की दिक्कतें जल्द ही कम होंगी। रेलवे गोमतीनगर से गोंडा -गोरखपुर होते हुए पुरी के लिए नई ट्रेन चलाने जा रहा है। इस ट्रेन को रेलवे ने पहले ही अपने नए टाइम टेबल में शामिल कर लिया है। अब रेल कोच फैक्ट्री से नए रेक का आवंटन होते ही पुरी के लिए नई ट्रेन शुरू हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ से पुरी के लिए अभी सप्ताह में तीन दिन रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को ट्रेन 12876 नीलांचल एक्सप्रेस चलती है। यह ट्रेन लखनऊ स्टेशन से दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर होते हुए मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ -वाराणसी के रास्ते अगले दिन शाम 5:55 बजे पुरी पहुंचती है।

नीलांचल एक्सप्रेस में लखनऊ से कम सीटों का काेटा होने के कारण अक्सर यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट मिलती है। ऐसे में रेलवे ने गोमतीनगर से पुरी के मालतीपाटपुर के लिए नवंबर 2023 में एक स्पेशल ट्रेन चलाया था। रेलवे ने बाद में इस स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद कर दिया।

यात्रियों की ओर से मांग उठी तो रेलवे ने फिर अपने टाइम टेबल में इस ट्रेन को शामिल कर लिया। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन गुरुवार को चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, बेलथरा रोड, मऊ, औडिहार, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, देहरी आन सोन, गया, कोडरमा, गोमोह, महूदा, भोजीडीह, जाखापुरा, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड स्टेशनों पर प्रस्तावित है।