    लखनऊ से ओडिशा के लिए चलाई जाएगी नई ट्रेन, ये रहेगा रूट और टाइमिंग 

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:24 PM (IST)

    पुरी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे गोमतीनगर से पुरी के लिए नई ट्रेन शुरू करेगा, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। यह ट्रेन गोंडा-गोरखपुर के रास्ते चलेगी और रेलवे के नए टाइम टेबल में शामिल है। पहले एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, पर उसे बंद कर दिया गया। सांसद की मांग पर रेलवे ने यह कदम उठाया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुरी की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की वेटिंग लिस्ट की दिक्कतें जल्द ही कम होंगी। रेलवे गोमतीनगर से गोंडा -गोरखपुर होते हुए पुरी के लिए नई ट्रेन चलाने जा रहा है। इस ट्रेन को रेलवे ने पहले ही अपने नए टाइम टेबल में शामिल कर लिया है। अब रेल कोच फैक्ट्री से नए रेक का आवंटन होते ही पुरी के लिए नई ट्रेन शुरू हो जाएगी।

    लखनऊ से पुरी के लिए अभी सप्ताह में तीन दिन रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को ट्रेन 12876 नीलांचल एक्सप्रेस चलती है। यह ट्रेन लखनऊ स्टेशन से दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर होते हुए मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ -वाराणसी के रास्ते अगले दिन शाम 5:55 बजे पुरी पहुंचती है।

    नीलांचल एक्सप्रेस में लखनऊ से कम सीटों का काेटा होने के कारण अक्सर यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट मिलती है। ऐसे में रेलवे ने गोमतीनगर से पुरी के मालतीपाटपुर के लिए नवंबर 2023 में एक स्पेशल ट्रेन चलाया था। रेलवे ने बाद में इस स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद कर दिया।

    यात्रियों की ओर से मांग उठी तो रेलवे ने फिर अपने टाइम टेबल में इस ट्रेन को शामिल कर लिया। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन गुरुवार को चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, बेलथरा रोड, मऊ, औडिहार, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, देहरी आन सोन, गया, कोडरमा, गोमोह, महूदा, भोजीडीह, जाखापुरा, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड स्टेशनों पर प्रस्तावित है।

    हालांकि अंतिम टाइम टेबल रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ही शामिल किया जाएगा। पिछले दिनों गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने रेलवे को पुरी के लिए ट्रेन चलाने की मांग करते हुए एक पत्र भेजा था। रेलवे ने इस नई ट्रेन को चलाने की जानकारी सांसद से साझा की है।