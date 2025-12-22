शाहजहांपुर और भदोही को मिलेंगे नए राज्य विश्वविद्यालय, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शाहजहांपुर और भदोही (संत रविदास नगर) में दो नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही इस संशोधन विधेयक को विधानमंडल में पारित कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है।

शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना होने से स्थानीय छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने ही जिले में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। दोनों संस्थानों को उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में कानूनी बदलाव (संशोधन) जरूरी था। शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उच्चीकृत कर स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से करीब 20.03 एकड़ भूमि सहित सभी चल-अचल संपत्तियां राज्य सरकार को फ्री दी जाएंगी।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग 108.03 करोड़ रुपये है। विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच 9 सितंबर 2025 को एमओयू भी किया जा चुका है। वहीं, भदोही में स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उच्चीकृत कर काशी नरेश विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए ज्ञानपुर स्थित महाविद्यालय की 8.35 एकड़ भूमि, इसके पास की 54.81 एकड़ भूमि और कृषि संकाय के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि शामिल की जाएगी।