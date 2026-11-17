राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोहरे और ठंड के मौसम में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है।

यातायात निदेशालय ने यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने वाहन चालकों से संशोधित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। यह व्यवस्था इस वर्ष 15 नवंबर से लागू कर दिया गया है। जो कि 15 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।