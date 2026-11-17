राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने और वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए अगले दो दशक में शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर दोगुणे से भी अधिक किया जाएगा। अभी प्रदेश का 24.5 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्र है।

इसे वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही विश्व के शीर्ष 100 शहरों में प्रदेश के तीन शहरों को शामिल कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसकी विस्तृत कार्ययोजना ‘विकसितयूपी @2047’ विजन डाक्यूमेंट में शामिल है।



विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक शहरों के विस्तार के साथ क्षेत्र आधारित आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान रहेगा। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज सहित छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।

क्षेत्रीय नियोजन के जरिये विनिर्माण, लाजिस्टिक, पर्यटन, कृषि तकनीकी और वेलनेस को मजबूत किया जाएगा। वहीं, लखनऊ को केंद्र में रखकर विकसित किए जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र को माडल महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। व्यवस्थित शहर तैयार करने में मिलेगी मदद सभी शहरी क्षेत्रों में जीआइएस सक्षम मास्टर प्लान लागू किए जाएंगे। इनके माध्यम से मिश्रित भूमि उपयोग, सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास, डिजिटल एकीकरण और जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य के लिए व्यवस्थित शहर तैयार करने में मदद मिलेगी।

टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत विकसित भूखंडों का बैंक बनाया जाएगा और बुनियादी ढांचे तथा किफायती आवास के लिए जमीन आरक्षित होगी। विकास गलियारों के साथ क्षेत्र विशेष के बुनियादी ढांचे, उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों से युक्त नई टाउनशिप भी विकसित की जाएंगी।

शहरों में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के तीन शहरों को विश्व के शीर्ष 100 शहरों के मानकों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जाम और प्रदूषण कम करने के लिए एकीकृत परिवहन नेटवर्क बनाया जाएगा।

कम कार्बन उत्सर्जन वाले और आर्थिक रूप से एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देने के तहत मेट्रो, रैपिड रेल, इलेक्ट्रिक बसों और ईवी कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। यातायात प्रबंधन में एआइ, रियल टाइम ट्रैकिंग और जलवायु अनुकूल परिवहन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।