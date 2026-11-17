संवाद सूत्र, बाराबंकी। जनगणना की स्वगणना में पढ़े-लिखे लोग भी उलझ रहे हैं। हाल यह है कि सांसद व नगर पालिका अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधि भी खुद स्वगणना नहीं कर सके। कर्मचारियों को जाकर उन्हें स्वगणना करानी पड़ी, उसमें भी दो दिन लग गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब शहर के पढ़े-लिखे और जनप्रतिनिधि ही स्वगणना में अटक रहे हैं, तो गांव-गिरांव में प्रगणकों को कितना पसीना बहाना पड़ेगा।

आनलाइन 40 बिंदुओं को भरने में एक तो समय लग रहा है, दूसरे वेबसाइट भी ठीक से नहीं चल रही है। सांसद तनुज पुनिया व नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह के परिवार की स्वगणना का डाटा कर्मचारियों को फीड कराने में दो दिन लग गए।

सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि सोमवार को साइट चलने में तकनीकी समस्या थी, इसलिए डाटा फीड नहीं हो सका था। नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह ने बताया कि दूसरे दिन डाटा फीड हुआ। ऐसे में गांवों में ज्यादा समस्या होगी।

हरख ब्लाक के बरेहटा के पूर्व प्रधान राम प्रसाद का कहना है कि उनके गांव में किसी भी कंपनी का नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता। ऐसे में आनलाइन काम में समस्या होगी। जिन गांवों के लोग रोजी-रोजगार के सिलसिले में दूसरे स्थानों पर रहते हैं, उनके घर के सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और सही जन्म तिथि एक साथ मिल पाना मुश्किल होता है।