जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को हावड़ा से अमृतसर जा रही हावड़ा- अमृतसर मेल की एसी बोगी नंबर ए-वन का शीशा दरका हुआ मिला। घटना को लेकर यात्रियों और रेलवे परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, शीशा किन परिस्थितियों में दरका और इसकी वजह क्या रही, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

घटना को लेकर कुछ लोगों में शीशा दरकने को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं रहीं। कोई पत्थरबाजी से शीशा दरकने की बात कही तो वहीं पुलिस अन्य कारण होने के दावे कर रही है। ट्रेन के एसी कोच का शीशा दरकने की घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।