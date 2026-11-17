जागरण संवाददाता, रायबरेली। छठ पूजा का पर्व संपन्न होने के बाद मंगलवार को रेलवे और बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। पर्व मनाने के लिए घर आए लोग अब वापस अपने कार्यस्थलों और दूसरे शहरों की ओर लौटने लगे हैं। इसके चलते रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर सुबह से ही यात्रियों की चहल-पहल बनी रही। वहीं ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला।

रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर ट्रेन का इंतजार करते यात्रियों की भीड़ नजर आई। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही कोच में चढ़ने और उतरने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोग बच्चों और सामान को संभालते हुए ट्रेन में सवार होते दिखाई दिए।

कई यात्री निर्धारित समय से पहले ही स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि चार स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। सभी स्टेशन मास्टर को भीड़ अधिक होने पर सूचना देने के लिए कहा गया है। यात्रियों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार व आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एके सिंह का कहना है कि छठ पर्व समाप्त हुआ है।