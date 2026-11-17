राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में युद्ध और हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 22 नवंबर को सभी 75 जिलों में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट माक ड्रिल होगी। शाम छह बजे हवाई हमले की चेतावनी का सायरन दो मिनट तक बजेगा। इसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट किया जाएगा। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा।