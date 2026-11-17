जागरण संवाददाता, लखनऊ। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत 30 नवंबर तक आमजन घर बैठे आनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनगणना करेंगे।

लखनऊ में इस कार्य के लिए 10,467 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए जा रहे हैं। आनलाइन स्वगणना करने वालों को भी प्रगणकों के आने पर जानकारी का सत्यापन कराना होगा। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण होगा।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी मिश्र ने जनगणना में लगे सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए आमजन https://se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी से सत्यापन करने के बाद घर की लोकेशन, परिवार के मुखिया और सदस्यों का विवरण दर्ज कर सकेंगे।

फार्म जमा करने पर मिलने वाली एसई आइडी सुरक्षित रखनी होगी। आनलाइन स्वगणना करने वालों को भी प्रगणकों के आने पर जानकारी का सत्यापन कराना होगा। जनगणना के दौरान 40 सवालों के जरिए परिवार के सदस्यों की आयु, शिक्षा, रोजगार, धर्म, मातृभाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन और बैंकिंग सुविधाओं समेत अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी।