राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने संबंधी बयान पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग धर्म या जाति के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं करता है। हालांकि, मतदाता सूची सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

विभिन्न साफ्टवेयर के माध्यम से नाम या जेंडर के आधार पर उसका आकलन किया जा सकता है। मीडिया भी अक्सर इस तरह का विश्लेषण करती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस बयान को आधार बनाया जा रहा है, उसमें मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही जा रही है।