यूपी के इन तीन जिलों में खुलेंगे नए विश्वविद्यालय, योगी कैबिनेट ने प्रस्तावों को दी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा से जुड़े तीन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत संभल, झांसी और फतेहपुर में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसमें संभल के लिए संचालन प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, जबकि झांसी और फतेहपुर के विश्वविद्यालयों को आशय पत्र (लेटर आफ इंटेंट) दिया गया है। इससे अब प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 50 से अधिक हो गई है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश अब उच्च शिक्षा का हब बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार प्रदेश के हर मंडल में एक-एक सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा हो चुका है।

इसके साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए निजी विश्वविद्यालय भी तेजी से खोले जा रहे हैं। इस क्रम में संभल (चंदौसी) में राधा गोविंद विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दी गई है। यह विश्वविद्यालय 22.05 एकड़ भूमि पर सोनल एजुकेशनल सोसाइटी, सोनई (मथुरा) द्वारा संचालित किया जाएगा।

वहीं, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इसकी प्रायोजक संस्था संत मां कर्मा मानव संवर्धन ट्रस्ट है, जिसने ग्राम अंबाबाय और रुद्र करारी (झांसी) में 20.21 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित की है। इसके अलावा, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय खुलेगा। इसकी प्रायोजक संस्था एंग्लो संस्कृत कालेज, फतेहपुर है, जिसने इसके लिए 20.45 एकड़ भूमि चिह्नित की है।