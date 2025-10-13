रामनगरी में खुलेगा नया पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, ढाई हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित

जागरण संवाददाता, अयोध्या। नये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का निर्माण चांदपुर हरवंश स्थित शिक्षा विभाग की भूमि पर होगा। भूमि की उपलब्ध्ता न होने से कई वर्षों से यह परियोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। अब जाकर इसके निर्माण के लिए करीब ढाई हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। यह जिले का दूसरा पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय होगा।

पहला पीएमश्री विद्यालय छावनी क्षेत्र में है। प्रस्तावित शिक्षा विभाग की भूमि शारदा सहायक नहर तक है। यह नवोदय विद्यालय से चंद कदम दूर क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान परिसर की तरफ है। इसी के पास से मलिकपुर गांव जाने के लिए सड़क है जो अब नगर निगम में है। जिस भूमि को प्रस्तावित किया गया है, उस पर यूकेलिप्टस के 25 वृक्ष 15 वर्ष,आम के 11 पेड़ 10 से 15 वर्ष,जामुन के छह 15 वर्ष, महुआ के तीन पेड़ दस वर्ष आयु के स्थित हैं।