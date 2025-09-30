Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में दीपावली पर पराग के नए उत्पाद लांच करने की तैयारी, मंत्री ने दिए आवश्यक निर्देश

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:58 AM (IST)

    पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पराग उत्पादों की मार्केटिंग और नए उत्पाद लांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने सार्वजनिक स्थानों पर बूथ स्थापित करने और दुग्ध समितियों को सक्रिय करने पर जोर दिया। मंत्री ने पशुधन के टीकाकरण गो संरक्षण केंद्रों में व्यवस्था और योजनाओं के प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    त्योहारी सीजन में बढ़ाई जाए पराग उत्पादों की मार्केटिंग: धर्मपाल सिंह

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारी सीजन में पराग उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के साथ नये उत्पाद लांच करने की भी कोशिश की जाएगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने इसके लिए निर्देश दिए हैं।

    मंत्री ने कहा कि पराग के उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध समितियों के सुनियोजित संचालन के भी निर्देश दिए।

    सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पराग बूथ स्थापित किए जाएं। त्योहारों पर दूध, दही, लड्डू, मक्खन, घी आदि पराग के सभी प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नये उत्पादों को तैयार कराया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 7,512 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं। जिला योजना में 220 समितियों का गठन और 393 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 2039 समितियों का गठन हो चुका है। मंत्री ने कहा कि बंद समितियों को क्रियाशील कराया जाए।

    बैठक में दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक श्री वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्र, विशेष सचिव राम सहाय यादव, निदेशक पशुपालन योगेंद्र पवार, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा. राजीव सक्सेना आदि उपस्थित रहे।

    संक्रामक रोगों से सुरक्षा को किया जाए पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण

    पशुधन विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि पशुधन को संक्रामक रोगों व अन्य बीमारियों से बचाव के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। वैक्सीन एवं औषधियों की कोई कमी न हो। लंपी स्किन डिजीज पर नियंत्रण पा लिया गया है, फिर भी इसे लेकर सतर्कता बरती जाए।

    निर्देश दिए कि वृहद गो संरक्षण केंद्रों में चारा, भूसा, प्रकाश, पेयजल, औषधियों आदि पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं। बैकयार्ड मुर्गीपालन, भेड़ पालन तथा बकरी पालन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर 31 अक्टूबर तक लाभार्थी चयन का कार्य पूरा किया जाए।

    उन्होंने पशुओं के नस्ल सुधार एवं उच्चगुणवत्ता के पशुधन के लिए कृत्रिम गर्भाधान के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।