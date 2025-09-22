New GST Slabs: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, कैसे इस बदलाव से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा; बढ़ेंगे रोजगार
New GST Slabsजीएसटी 2.0 पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत है। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि जीएसटी दरें कम होने से मांग और खपत बढ़ेगी। मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश का जनता को भरोसा दिलाया है कि सरकार जनता को जीएसटी कम होने का पूरा लाभ दिलाएगी। सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार से जीएसटी का नया स्लैब लागू होने पर सरकार के कदम की मीडिया को जानकारी दी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को भाजपा लखनऊ के पदाधाकरियों के साथ हलवासिया कोर्ट में कहा है कि जीएसटी कम होने का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाने का काम किया जाएगा। जनप्रतिनिधि व्यापारियों से मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जीएसटी कम होने का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें कम होने से मांग और खपत बढ़ेगी। मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक ले जाने में मदद मिलेगी।
'बजट उत्सव' के तौर पर मनाने को कहा
उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसटी के नये स्लैब लागू होने पर इसे 'बजट उत्सव' के तौर पर मनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि नए जीएसटी रिफार्म के अंतर्गत सरकार ने टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी है। सरकार ने बजट उत्सव के तौर पर इसको मनाने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि आज से जो टैक्स में कमी की गई है, उसका लाभ सीधे-सीधे उपभोक्ता को मिलेगा। इसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है कि उपभोक्ता सीधे-सीधे लाभान्वित हो। जनता को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भाजपा हमेशा कोशिश करती रहती है।
फायदा हमारे उपभोक्ता वर्ग को मिले
खन्ना ने कहा कि हमारे एमएलए, एमपी और एमएलसी सभी लोगों से यह कहा गया है कि एक सप्ताह तक वह बाजार में जाकर ट्रेडर्स से संपर्क करें, उपभोक्ताओं से संपर्क करें और उसका उद्देश्य केवल यही है कि जो भी कमी टैक्स में हुई है, उसका फायदा हमारे उपभोक्ता वर्ग को मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार देश विकास कर रहा है। जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस पर भाजपा सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से पहली बार इतनी बड़ी राहत मिली है। सभी लोग इसके लिए बधाई दे रहे हैं।
जीएसटी रिफॉर्म देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत
जीएसटी 2.0 पर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत है। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वित्त मंत्री खन्ना ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म पर प्रेस वार्ता से पहले प्रदेश में उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग को होने वाले लाभों की चर्चा की और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आभार प्रकट किया।
