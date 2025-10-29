Yogi Cabinet Meeting: यूपी के इस जिले में बनेगा नया बस अड्डा, योगी कैबिनेट में लिया गया फैसला

Language
    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली जिले के ऊंचाहार में नया बस स्टैंड बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ऊंचाहार क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक बसों के ठहराव और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से परेशानी होती थी। प्रस्तावित बस स्टैंड में आधुनिक सुविधाएं होंगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र को नया बस स्टैंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने ग्राम पट्टी रइस कैथवल, तहसील ऊंचाहार स्थित भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निश्शुल्क हस्तांतरित और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दे दी है।

    इस निर्णय से ऊंचाहार क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक बसों के ठहराव और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। परिवहन विभाग अब जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करेगा।

    प्रस्तावित बस स्टैंड में आधुनिक सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, टिकट काउंटर और डिजिटल सूचना बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व में बस स्टैंड के निर्माण के लिए नौ करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। तहसील से इसके लिए सवा पांच बीघा जमीन परिवहन निगम के नाम पर दर्ज करने की संस्तुति पहले दी गई थी।