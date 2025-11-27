UP New BSA Appointment: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, लखनऊ सहित छह जिलों में नए बीएसए की तैनाती
लखनऊ समेत छह जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) की तैनाती की गई है। बरेली DIET की रोशनी को पीलीभीत, संतकबीरनगर DIET के धीरेंद्र त्रिपाठी को गोरखपुर, विपिन कुमार को लखनऊ, अमित कुमार सिंह को गोंडा, नवीन कुमार पाठक को बाराबंकी और डा. अजित सिंह को हरदोई का BSA बनाया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने सामान्य शिक्षा संवर्ग के छह अधिकारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के रूप में तैनात किया है। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) बरेली की वरिष्ठ प्रवक्ता रोशनी को पीलीभीत का बीएसए बनाया गया है। डायट संतकबीरनगर में वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र त्रिपाठी को गोरखपुर का बीएसए नियुक्त किया गया है। समग्र शिक्षा (बेसिक) में विशेषज्ञ विपिन कुमार को लखनऊ का नया बीएसए बनाया गया है।
वहीं डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित कुमार सिंह को गोंडा का बीएसए तैनात किया गया है। वाराणसी डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता नवीन कुमार पाठक को बाराबंकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सहायक उप शिक्षा निदेशक, प्रयागराज में तैनात डा. अजित सिंह को हरदोई का बीएसए बनाया गया है। सभी अधिकारियों को शीघ्र ही अपने-अपने जिले में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।