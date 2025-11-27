UP New BSA Appointment: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, लखनऊ सहित छह जिलों में नए बीएसए की तैनाती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने सामान्य शिक्षा संवर्ग के छह अधिकारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के रूप में तैनात किया है। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) बरेली की वरिष्ठ प्रवक्ता रोशनी को पीलीभीत का बीएसए बनाया गया है। डायट संतकबीरनगर में वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र त्रिपाठी को गोरखपुर का बीएसए नियुक्त किया गया है। समग्र शिक्षा (बेसिक) में विशेषज्ञ विपिन कुमार को लखनऊ का नया बीएसए बनाया गया है।