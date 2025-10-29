Language
    यूपी में बनेगा 102 KM लंबा नया फोर लेन हाईवे, इस देश तक का सफर हो जाएगा आसान

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, 102 किलोमीटर लंबा फोर लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस हाईवे के निर्माण से एक पड़ोसी देश की यात्रा आसान हो जाएगी और राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जल्द ही लखनऊ से बाराबंकी-बहराइच होते हुए नेपाल तक का सफर आसान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने बाराबंकी से जरवल होते हुए बहराइच तक बनने जा रहे फोर लेन हाईवे को नेपाल सीमा पर स्थित रूपईडीहा तक विस्तार देने की तैयारी की है। इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है।

    एनएचएआइ द्वारा बाराबंकी-जरवल-बहराइच तक 102 किमी. लंबे फोर लेन हाईवे के निर्माण का काम मार्च तक शुरू किया जाएगा। एनएचएआइ सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना की लागत करीब 3600 करोड़ रुपये है। काम शुरू करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हाईवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है।


    बाराबंकी-जरवल-बहराइच तक की फोर लेन हाईवे परियोजना का काम शुरू कराने के साथ ही बहराइच से रूपईडीहा तक हाईवे को विस्तारित किए जाने के मुद्दे पर एनएचएआइ कई बैठकें कर चुका है। नेपाल से जुड़ने के कारण इस हाईवे का महत्व बहुत अधिक होगा। अभी यह मार्ग दो लेन का है। परियोजना का उद्देश्य भारत व नेपाल के बीच होने वाली व्यापारिक गतिविधियों को सुगम करना है। परियोजना का काम पूरा होने पर लखनऊ के साथ ही मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से नेपाल तक की यात्रा सुगम हो जाएगी।