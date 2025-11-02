NEP:राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार करे जा रहे हैं पीएम श्री विद्यालय

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में शिक्षा को आधुनिक, रोजगारपरक और व्यावहारिक बनाने के क्रम में राजकीय विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप माडल स्कूल के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां आधुनिक शिक्षण पद्धति, डिजिटल लर्निंग, स्किल एजुकेशन और ग्रीन कैंपस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इन विद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित कर रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में पीएम श्री विद्यालयों की प्रगति की निगरानी तेज कर दी है, ताकि इन्हें पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित किया जा सके।

प्रदेश में फिलहाल 157 राजकीय विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। इन विद्यालयों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास पर फोकस रहेगा। विद्यालयों में वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा संयंत्र, ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती, किचन गार्डन और प्लास्टिक मुक्त परिसर जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।