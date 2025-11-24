नोटिस के बाद भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं नेहा सिंह राठौर, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म-जाति के आधार पर एक-दूसरे समुदाय को भड़काने समेत अन्य आरोपों में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर हजरतगंज थाने में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस की नोटिस और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नेहा सिंह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं।

पुलिस ने अब शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी है। साथ ही, नेहा की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमला किया था। हमले में 26 भारतीयों की मौत हो गई थी। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट से एक के बाद एक कई विवादित पोस्ट किए थे।

हजरतगंज थाने में मुकदमा कराया था दर्ज कुर्सी रोड के वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लोगों के बीच वैमनस्यता फैलाने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर हानिकारक दावे, गलत सूचना और अफवाहे फैलाने समेत अन्य धाराओं में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह कर रहे हैं।

विवेचना के दौरान सामने आया कि नेहा द्वारा किए गए पोस्ट को पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने शिकायकर्ता के बयान दर्ज किए। साथ ही, सभी साक्ष्यों को एक पेन ड्राइव में रखकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में वीडियो और पोस्ट की पुष्टि हुई और इनमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ भी नहीं मिला।

अग्रिम जमानत याचिका कर दी दाखिल ऐसे में हजरतगंज पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को बयान दर्ज कराने के लिए अंबेडकरनगर के हीडी पकड़िया गांव में नोटिस भेजा था। इस दौरान नेहा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। इस पर हाई कोर्ट ने भी नेहा को पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश और पुलिस की नोटिस के बावजूद नेहा ने बीमारी का हवाला देते हुए अपने बयान दर्ज नहीं कराए।