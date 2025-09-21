Language
    Navratri 2025: 'मातृशक्ति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक', CM Yogi ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:56 PM (IST)

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने इसे भारतीय संस्कृति का पर्व बताते हुए आत्म-अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश बताया। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की उपासना के महत्व पर प्रकाश डाला और कामना की कि यह पर्व सभी के लिए मंगलमय हो। नवरात्रि मातृशक्ति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है।

    राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीं नवरात्रि की शुभकामनाएं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि नवरात्रि भारतीय संस्कृति के हृदय में बसने वाला पर्व है, जो आत्मानुशासन, अंतःकरण की शुद्धि और मन की एकाग्रता का संदेश देता है।

    यह पर्व मातृशक्ति की उपासना के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल का संचार करता है। नौ दिनों तक साधना, संयम और श्रद्धा का मार्ग अपनाने से जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और शुद्धि आती है।

    वहीं, मुख्यमंत्री शुभकामना संदेश में कहा कि सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व है। मां दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी और चराचर जगत की आदि शक्ति हैं।

    इनके अनगिनत स्वरूप हैं, लेकिन नवदुर्गा के नौ रूपों के माध्यम से ये जगत पर करुणा की वर्षा करती हैं। वर्ष में दो बार होने वाला नवरात्रि पर्व मातृशक्ति के प्रति देश की गहरी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि शारदीय नवरात्रि सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो।