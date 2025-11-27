यूपी में नवोदय और सरकारी स्कूल की Half Yearly Exam की तारीख का पेच फंसा, असमंजस में पेरेंट्स
बीएलओ ड्यूटी के चलते परिषदीय विद्यालयों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 10 से 15 दिसंबर तक होंगी। बीटीसी शिक्षक संघ ने कक्षा पांच की परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है क्योंकि 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा भी है। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से छात्र और अभिभावक असमंजस में हैं। संघ ने सरकार से परीक्षा तिथि बदलने का आग्रह किया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची पुनरीक्षण में शिक्षकों की बीएलओ में ड्यूटी लगी है। इसके चलते परिषदीय विद्यालयों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, जो पहले 28 नवंबर से होनी थीं, अब 10 से 15 दिसंबर तक कराई जाएंगी। नई समय-सारणी सभी बीएसए को भेज दी गई है। अब शिक्षक संगठनों ने परिषदीय विद्यालयों में कक्षा पांच की अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि प्रदेशभर में कक्षा छह में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा भी 13 दिसंबर को निर्धारित है, जिसके प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। परिषद विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा पांच के बड़ी संख्या में बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं।
अब दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से बच्चे और अभिभावक असमंजस में हैं कि बच्चे किस परीक्षा में शामिल हों। मांग है कि परिषद विद्यालयों में 13 दिसंबर को प्रस्तावित कक्षा पांच की अर्द्धवार्षिक परीक्षा किसी अन्य तिथि पर कराई जाए, ताकि छात्र नवोदय परीक्षा भी दे सकें और स्कूल की अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी सुचारू रूप से पूरी हो सके।
