School Sports: राष्ट्रीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को होगा डोप टेस्ट, देश भर की 41 यूनिट की टीमें लेंगी हिस्सा
National School Athletics in Lucknow: माध्यमिक शिक्षा विभाग यूपी की ओर से अंडर-17 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की राष्ट्रीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ: गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज में 13 शुरू हो रही 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों का नियमित डोप टेस्ट होगा। इसके लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने स्पोर्ट् कालेज का निरीक्षण कर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग यूपी की ओर से अंडर-17 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की राष्ट्रीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 13 से 17 दिसंबर तक होगी।
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी व प्रतियोगिता के प्रवक्ता डा. दिनेश कुमार ने बताया कि देश भर की 41 यूनिट की टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें 835 बालक, 759 बालिका समेत 1,594 विद्यार्थी और 294 कोच व मैनेजर शामिल होंगे। इनके रहने से लेकर खानपान के साथ ही आने-जाने समेत अन्य सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
दौरे में संयुक्त निदेशक डा. प्रदीप कुमार, उप शिक्षा निदेशक रेखा दिवाकर, वरिष्ठ विशेषज्ञ समग्र शिक्षा डा. मुकेश कुमार सिंह,जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी व कालेज के प्राचार्य अतुल सिन्हा शामिल हुए।
