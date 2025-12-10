उत्तर प्रदेश में इस दिन लग रही राष्ट्रीय लोक अदालत, योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को अब तक की सबसे प्रभावशाली और जन-केंद्रित पहल बनाने की तैयारी में जुट गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि इस लोक अदालत को जनता के बीच तेज, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के एक बड़े अवसर के रूप में प्रचारित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि अधिकतम संख्या में मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाए। इससे आमजन को न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी और लंबित विवादों का समाधान सरल तरीके से हो सकेगा।