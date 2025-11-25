राष्ट्रीय जम्बूरी में दिखा युवा जोश, जयंत चौधरी बोले- राम मंदिर सबकी आस्था, युवाओं से ही बनेगा सशक्त भारत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में मंगलवार को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी के एडवेंचर गेम्स विलेज का शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने युवाओं को कौशल, सकारात्मक सोच और राष्ट्रीय समरसता का संदेश देते हुए कहा कि यह युवाओं का महापर्व है, जो उन्हें नई दिशा देगा। यहां से युवा नेशनल इंटीग्रिटी यानी राष्ट्रीय एकता का मजबूत मंत्र लेकर जाएंगे।

मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि दुनिया भर से आए प्रतिनिधि इस जंबूरी की विविधता और भारतीय संस्कृति को अनुभव कर रहे हैं। युवा भविष्य की रीढ़ हैं। ऐसे आयोजन उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और कौशल विकास की नई संभावनाओं को जन्म देते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्काउट-गाइड जैसी संस्थाएं अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना को मजबूत करती हैं। उन्होंने युवाओं से बुनियादी कौशल, तकनीक और नवाचार पर फोकस करने का आह्वान किया। राम मंदिर पर बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है। वहां हो रहे आयोजनों से पूरे देश में खुशी का वातावरण है। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हर आयोजन लोगों को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करता है।

गन्ना मूल्य वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों की दिल की बात मुख्यमंत्री ने समझी है। किसानों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और सरकार ने उनकी आवश्यकता को पूरा किया।