    लखनऊ में राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए 50-50 बेड के दो अस्थायी अस्पताल बने, 15 डिस्पेंसरी भी होंगी

    By Amit Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    लखनऊ में आगामी राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वृंदावन योजना में 23 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। विभिन्न जिलों के सीएमओ को चिकित्सा कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्बूरी में 50-50 बेड के दो अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर और सहायक कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत स्काउट गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में आने वाले प्रतिभागियों और अतिथियों के लिए 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनेगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में 23 से 29 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के लिए डाक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

    महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस) को पत्र लिखकर डाक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को 19 से 30 नवंबर तक कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी कर्मचारी-अधिकारी सीएमओ लखनऊ के पास योगदान देने के लिए कहा गया है।

    महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा़ रतन पाल सिंह सुमन के अनुसार राष्ट्रीय जम्बूरी टेंट सिटी में 50-50 बेड के दो अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15 डिस्पेंसरी भी अलग-अलग क्षेत्रों में बनेंगी। जरूरत के अनुसार यहां डाक्टर व अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

    स्वास्थ्य महानिदेशालय ने राष्ट्रीय जम्बूरी परिसर में 10 फिजीशियन, 10 सर्जन, 10 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 10 आर्थोपैडिक सर्जन, छह महिला चिकित्साधिकारी, 35 चिकित्साधिकारी, छह फिजियोथेरेपिस्ट, 45 फार्मासिस्ट, 35 स्टाफ नर्स, छह-छह ईसीजी और लैब टेक्नीशियन, 35 वार्ड ब्वाय, 35 सहायक कर्मचारी स्वीपर/चौकीदार की तैनाती के आदेश दिए हैं।

    ये स्टाफ लखनऊ के बलरामपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोकबंधु राजनारायण, रानी लक्ष्मीबाई, राजकीय संयुक्त टीबी अस्पताल, उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित, राजकीय महिला चिकित्सालय ऊंचगांव, 100 बेड अस्पताल बीघापुर और मौरावां, रायबरेली के जिला पुरुष व महिला अस्पताल, सीतापुर के जिला पुरुष व महिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, बाराबंकी जिला पुरुष अस्पताल, हरदोई ट्रामा सेंटर के सीएमएस को डाक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग व सहायक कर्मचारियों की सूची भेजकर उन्हें कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
    इसके अलावा रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी के सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि वो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्साधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यमुक्त करें। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जम्बूरी 61 साल बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही है। इसमें 35 हजार से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों व अतिथियों की मौजूदगी रहेगी।