लखनऊ में राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए 50-50 बेड के दो अस्थायी अस्पताल बने, 15 डिस्पेंसरी भी होंगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत स्काउट गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में आने वाले प्रतिभागियों और अतिथियों के लिए 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनेगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में 23 से 29 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के लिए डाक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस) को पत्र लिखकर डाक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को 19 से 30 नवंबर तक कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी कर्मचारी-अधिकारी सीएमओ लखनऊ के पास योगदान देने के लिए कहा गया है।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा़ रतन पाल सिंह सुमन के अनुसार राष्ट्रीय जम्बूरी टेंट सिटी में 50-50 बेड के दो अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15 डिस्पेंसरी भी अलग-अलग क्षेत्रों में बनेंगी। जरूरत के अनुसार यहां डाक्टर व अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

स्वास्थ्य महानिदेशालय ने राष्ट्रीय जम्बूरी परिसर में 10 फिजीशियन, 10 सर्जन, 10 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 10 आर्थोपैडिक सर्जन, छह महिला चिकित्साधिकारी, 35 चिकित्साधिकारी, छह फिजियोथेरेपिस्ट, 45 फार्मासिस्ट, 35 स्टाफ नर्स, छह-छह ईसीजी और लैब टेक्नीशियन, 35 वार्ड ब्वाय, 35 सहायक कर्मचारी स्वीपर/चौकीदार की तैनाती के आदेश दिए हैं।