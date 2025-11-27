अयोध्या दर्शन के लिए जंबूरी के स्काउट्स-गाइड्स में होड़, प्रतिभागियों की उमड़ी भीड़, कम पड़ने लगीं बसें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी में पहली बार आयोजित भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी सांस्कृतिक, साहसिक और आध्यात्मिक अनुभवों का संगम बन गई है। देशभर से आए स्काउट्स, गाइड्स और प्रतिनिधियों में अयोध्या भ्रमण का अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है।

डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बने विशाल टेंट सिटी में रह रहे प्रतिभागियों को पर्यटन विभाग की ओर से लखनऊ व अयोध्या भ्रमण का विशेष पैकेज उपलब्ध कराया गया है। 500 रुपये में लखनऊ और 1000 रुपये में अयोध्या का पूरा दिन का टूर, जिसमें गाइड से लेकर भोजन तक की पूरी व्यवस्था शामिल है।

बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं। कई पहली बार अयोध्या या लखनऊ देखने जा रहे हैं। जंबूरी में दिनभर गतिविधियों के बीच यह भ्रमण उनके लिए एक यादगार अनुभव बन रहा है। जंबूरी आधिकारिक रूप से 23 नवंबर से शुरू हुई, लेकिन 22 नवंबर से ही टूर बुकिंग केंद्र पर प्रतिभागियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। सबसे ज्यादा आकर्षण रामनगरी अयोध्या को लेकर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात से आए स्काउट्स व गाइड्स की लिस्ट में सबसे ऊपर अयोध्या का नाम है।

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, टेंट सिटी से प्रतिदिन केवल 500-600 प्रतिभागियों को ही ले जाया जा पा रहा है। कुल आठ बसें और 20 ट्रैवलर की व्यवस्था भी बढ़ती मांग के आगे नाकाफी साबित हो रही है। स्थिति यह है कि महज 27 नवंबर के लिए लखनऊ व अयोध्या टूर की 1100 से अधिक एडवांस बुकिंग भर चुकी है।

इसी वजह से महाराष्ट्र से आए शिवनाथ जैसे कई प्रतिभागियों को निराश होकर लौटना पड़ा। मांग को देखते हुए पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने छोटी गाड़ियों की व्यवस्था करा रहा है। इसमें लखनऊ के लिए 2700 रुपये और अयोध्या के लिए 5500 रुपये में छोटी गाड़ियों का प्रबंध कराया जा रहा है।

प्रतिभागियों में अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, और सरयू तट के दर्शन को लेकर अपार उत्साह है। लखनऊ पैकेज में इमामबाड़ा, रूमी गेट, रेजीडेंसी और विधानसभा भवन जैसे स्थलों का भ्रमण शामिल है। पूरे दिन चलने वाले इस टूर में बच्चों की सीखने की जिज्ञासा देखने लायक है।