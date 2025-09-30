यूपी में 61 साल बाद होने जा रहा ये आयोजन, देश-विदेश से आएंगे 32 हजार प्रतिभागी... 350 एकड़ में बन रही टेंट सिटी

लखनऊ में 61 साल बाद राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होने जा रहा है। वृंदावन योजना में 350 एकड़ पर टेंट सिटी बनेगी जिसमें 35 हजार से अधिक स्काउट्स-गाइड्स जुटेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन और राष्ट्रपति समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। जम्बूरी में आत्मनिर्भर भारत की थीम पर कार्यक्रम होंगे जिसमें आवास भोजन और प्रदर्शनी की उत्तम व्यवस्था की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत स्काउट्स और गाइड्स की डायमंड जुबली ग्रैंड फिनाले और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का 61 वर्ष बाद प्रदेश में आयोजन होने जा रहा है। 23 नवंबर से सप्ताहभर के होने वाले आयोजन के लिए राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य तैयारियों का श्रीगणेश सोमवार को किया गया।

भूमि पूजन के साथ 350 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय टेंट सिटी बनाने का काम शुरू हो गया। टेंट सिटी में देश-विदेश के 35 हजार से अधिक स्काउट्स-गाइड्स और प्रतिनिधि आदि जुटेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के शामिल हो सकती हैं।

भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह सिर्फ एक शिविर नहीं, बल्कि भाईचारे, संस्कृति और नेतृत्व का वैश्विक उत्सव होगा। स्काउट-गाइड्स बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पूर्व मंत्री डाॅ. महेंद्र सिंह ने बताया कि जम्बूरी में 30 हजार भारतीय व दो हजार दूसरे देशों के स्काउट्स-गाइड्स के साथ ही तीन हजार से अधिक अधिकारी आदि भाग लेंगे।

आयोजन न केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण होगा। सात दिनों तक चलने वाला शिविर युवाओं को नए अनुभव देगा और भारत की विविध संस्कृति का संगम बनेगा। प्रादेशिक मुख्यायुक्त डाॅ. प्रभात कुमार ने बताया कि यहां प्रतिभागियों के ठहरने व उनके राज्य के अनुसार भोजन की व्यवस्था मिलेगी। सबसे बड़ा एरिना बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ 30 हजार प्रतिभागी बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकेंगे। कार्यक्रम में शार्दू शुभंकर और जम्बूरी का लोगो भी लांच किया गया।

टेंट सिटी पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। भूमिपूजन में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और प्रमुख सचिव शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जम्बूरी सप्ताहभर चलने वाला स्काउट्स और गाइड्स का ऐसा शिविर होता है, जहां प्रतिभागी एक अस्थायी टेंट व्यवस्था में रहते हैं। यहां उन्हें जीवन के हर पहलू से जोड़ने वाली गतिविधियां कराई जाती है।

टेंट सिटी की खास बातें 3,500 टेंट और 1,600 शौचालय-स्नानागार

हर एक टेंट में 10 प्रतिभागियों रह सकेंगे

25,000 क्षमता का मुख्य एरिना और 64 रसोईघर

100 बिस्तरों का अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी

100 प्रदर्शनी स्टाल, जम्बूरी मार्केट और ग्लोबल विलेज

एडवेंचर जोन, वाई-फाई जोन और दो दिवसीय ड्रोन शो

एयर अग्निवीर प्रदर्शनी, रेडियो स्टेशन और आईटी हब

हरित और सतत विकास मॉडल पर आधारित व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की थीम पर होगी जम्बूरी