Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    National Jamboree : झंडा गीत व प्रार्थना से 62 मूक-बधिरों की भावांजलि, राज्यपाल ने सराहा

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    19th National Jamboree in Lucknow: मार्च पास्ट करने के बाद स्काउट गाइड की प्रार्थना और झंडा गीत बारी-बारी से पार्श्व में बजा और मूक-बधिर गीत व प्रार्थना के बोल के अनुसार हाथों से अपने भावों को प्रदर्शित किया।लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कालेज के इन युवकों-युवतियों को सेंट मोंटफोर्ट इंटर कालेज के शिक्षक प्रत्यूष रत्न पांडेय ने तैयार किया था। जम्बूरी के इतिहास में विशिष्ट प्रस्तुति हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने भावांजलि

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : मूक-बधिर यानी जो बोल व सुन नहीं सकते, ऐसे 62 युवक-युवतियों ने सोमवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के सामने भावांजलि दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्च पास्ट करने के बाद स्काउट गाइड की प्रार्थना और झंडा गीत बारी-बारी से पार्श्व में बजा और मूक-बधिर गीत व प्रार्थना के बोल के अनुसार हाथों से अपने भावों को प्रदर्शित किया।लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कालेज के इन युवकों-युवतियों को सेंट मोंटफोर्ट इंटर कालेज के शिक्षक प्रत्यूष रत्न पांडेय ने तैयार किया था। जम्बूरी के इतिहास में विशिष्ट प्रस्तुति हुई।
    दिन में सूरज व रात में चांद-सितारों की चहलकदमी देख सकेंगे
    प्रदेश सरकार का हर विभाग अपने स्तर से जम्बूरी आयोजन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परिसर में ही दिन में सूरज व रात में चांद-सितारों की चहलकदमी दिखाने का प्रबंध कर रहा है। अटल स्टेडियम में ऐसी दूरबीन लगाई जा रही है, जिसके माध्यम से सूर्य व चांद-सितारों की हलचल देख सकेंगे। ध्रुव तारे की चाल से दिशा का अनुमान है। इस कदम से देशभर के युवा खगोलीय घटनाओं को भी जान सकेंगे।
    लखनऊ के बच्चे भी पांच दिसंबर तक करेंगे एडवेंचर पार्क की सैर
    लखनऊ जम्बूरी का सबसे विशिष्ट आकर्षण एडवेंचर पार्क है, परिसर में एक नहीं दो पार्क विकसित किए गए हैं, जहां हाईरोप एडवेंचर के साथ ही स्थलीय एडवेंचर भी शुरू हो गया है। यहां मनोरंजन के साथ आपसी प्रतिस्पर्धाएं भी होनी हैं। स्टेट कमिश्नर गाइड डा. ललिता प्रदीप ने बताया, जम्बूरी के दौरान आम लोगों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा लेकिन, आयोजन खत्म होने के बाद पांच दिसंबर तक लखनऊ के बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क खोला जाएगा।
    लखनऊ की मार्केट
    परिसर में ही लखनऊ मार्केट बनाई गई है, जहां स्काउट व गाइड को हर जरूरी सामान बेचा जा रहा, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है और न ही प्रतिभागी युवाओं को बाहर जाने की अनुमति है।