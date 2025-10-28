Language
    61 साल बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जंबूरी, मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का लिया जायजा

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी की तैयारियों की समीक्षा की। 61 साल बाद प्रदेश को मेजबानी मिली है। जंबूरी 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में होगा, जिसमें 30 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। जंबूरी की थीम 'आत्मनिर्भर भारत' है, और यह युवाओं में तकनीकी कौशल विकसित करने का अवसर होगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी युवा शक्ति, अनुशासन, राष्ट्रसेवा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का महापर्व होगा। 61 वर्षों बाद प्रदेश को इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी मिली है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है।

    अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह आयोजन प्रदेश की दक्षता, व्यवस्था, सुरक्षा और आतिथ्य क्षमता का परिचायक बने। इसमें महाकुंभ जैसी तैयारी की जाए। सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, यातायात, आवास, खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सभी व्यवस्थाएं समन्वित रूप से की जाएं।

    जम्बूरी 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा, जिसमें देश-विदेश से 30 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनके लिए एक टेंट सिटी बन रहा है।

    मुख्यमंत्री ने सोमवार को तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जम्बूरी की थीम ‘आत्मनिर्भर-स्वदेशी भारत, स्वच्छ एवं विकसित भारत, ग्रीन एवं सस्टेनेबल भारत’ हर स्तर पर झलकनी चाहिए।

    आयोजन स्थल पर प्रदर्शनी स्टाल स्थापित किए जाएं जिनमें राज्यवार प्रदर्शनियों के साथ ग्लोबल विलेज, 75 वर्ष की स्काउटिंग प्रदर्शनी, एयर अग्निवीर, एक जिला-एक उत्पाद, सोलर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रानिक्स और आर्मी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएं।

    बैठक में बताया गया कि यह युवाओं में तकनीकी, सामाजिक और नेतृत्व कौशल को विकसित करने का अवसर बनेगा। इस उद्देश्य से आइटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित किया जा रहा है, जहां डिजिटल लर्निंग, लीडरशिप और इनोवेशन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे।

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरा आयोजन परिसर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रहे। नाइट विजन, फेस डिटेक्शन और पीटीजेड कैमरे लगाए जाएं ताकि सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली हर समय सक्रिय रहे।

    अधिकारियों ने बताया कि पहली बार जम्बूरी में दो दिवसीय ड्रोन शो होगा, जिसमें सैकड़ों ड्रोन समन्वित रूप में आकाश में स्काउटिंग और युवा सशक्तीकरण की कहानी प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही प्रतिभागियों को आरएफआईडी आधारित स्मार्ट आइडी कार्ड दिए जाएंगे, जिनसे उनकी एंट्री और उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज होगी।

    साथ ही व्हाट्सएप आधारित संचार प्रणाली के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को रियल-टाइम अपडेट और सूचनाएं मिलेंगी। बैठक में भारत स्काउट्स गाइड के अध्यक्ष डा. महेंद्र सिंह, प्रादेशिक मुख्यायुक्त डा. प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थिति रहे।