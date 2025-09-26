Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आप भी सेना या पुलिस में होना चाहते हैं भर्ती? यूपी की यूनिवर्सिटी के ये पाठ्यक्रम रास्ता बनाएंगे आसान

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय सेना और पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक छात्रों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। यहाँ छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ रक्षा विधाओं में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय विभिन्न स्नातक परास्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसमें साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। प्रवेश फरवरी में होंगे अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस में जाने के रास्ते भी होंगे आसान, साइबर अपराधियों से लड़ने के गुर भी सीखेंगे

    जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। यदि आप पढ़ाई के बाद सेना या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या फिर साइबर अपराध को राेकने में करियर बनना चाहते तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर तैयारी भी कर सकते हैं। यहां शिक्षा देकर न केवल आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जाएगा, पुलिस या सेना में भर्ती के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्षम बनाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहान रोड स्थित डा.शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के विधि परिसर में स्थापित प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है जो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान व शिक्षा को बढ़ावा देगा।

    60 प्रतिशत पढ़ाई, 40 प्रतिशत प्रशिक्षण

    स्नातक, परास्नातक व डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत किताबी ज्ञान दिया जाएगा और 40 प्रतिशत रक्षा विधाओं में प्रशिक्षण मिलेगा। सेना व पुलिस में भर्ती होने की बारीकियों से भी रूबरू कराया जाएगा।

    इन पाठ्यक्रमों में होगा प्रवेश

    आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में स्नातकोत्तर

    इस कोर्स के लिए स्नातक की डिग्री धारक प्रवेश ले सकते हैं। मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी के लिए 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक होना अनिवार्य) दो साल के कोर्स में चार सेमेस्टर होंगे। 35,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ भी मिलता है।

    साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

    विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी या संबद्ध शाखाओं में स्नातक की डिग्री धारक प्रवेश ले सकते हैं। (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी के लिए 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक होना अनिवार्य ) एक साल के इस कोर्स मेें दो सेमेस्टर होंगे और प्रति सेमेस्टर फीस 30,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है।

    पुलिस प्रशासन और रणनीतिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर

    किसी भी विषय में स्नातक पास प्रवेश ले सकते हैं। (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी के लिए 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य) दो साल के चार सेमेस्टर की फीस 22,500 रुपये प्रति प्रति सेमेस्टर रखी गई है। 

    साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में स्नातकोत्तर

    विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी या संबद्ध शाखाओं में स्नातक पास प्रवेश ले सकते हैं। (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी के लिए 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य) दाे साल के कोर्स में चार सेमेस्टर होंगे। 30,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है।

    फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में स्नातक

    किसी भी विषयक में इंटर पास प्रवेश ले सकते हैं। (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी के लिए 45 प्रतिशत अंक आनिवार्य) तीन साल के कोर्स में छह सेमेस्टर होंगे। 15,500 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस का निर्धारण किया गया है।

    ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

    स्नातक पास प्रवेश ले सकते हैं। (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी के लिए 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य) एक साल के कोर्स में दो सेमेस्टर होंगे और प्रति सेमेस्टर 10,000 फीस निर्धारित की गई है।

    फरवरी में होगा प्रवेश

    राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में फरवरी में प्रवेश होंगे। प्रवेश की जानकारी ईमेल admission.up @ rru.ac.in या विवि की वेबसाइट: https://fru.ac.in/uttar-pradesh-campus पर ली जा सकती है।

    राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। गुजरात के गांधी नगर में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर है। मोहान रोड पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। यहां पढ़ाई के साथ देश की सुरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपनी तरह का प्रदेश का इकलौता विश्वविद्यालय है जहां देश की सुरक्षा को केंद्र मानकर पढ़ाई होती है। -मंजरी चंद्रा, निदेशक, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, मोहान रोड