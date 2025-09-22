Language
    UP News: प्रदेश के 16 स्थानों पर नमो मैराथन में खूब दौड़े युवा; फिटनेस, स्वास्थ्य, नशामुक्ति का संदेश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:21 AM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने 16 महानगरों में नमो मैराथन का आयोजन किया। इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य फिटनेस और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने अलग-अलग शहरों में इस मैराथन का शुभारंभ किया और विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलेगी।

    प्रदेश के 16 स्थानों पर नमो मैराथन में खूब दौड़े युवा

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को भाजपा ने प्रदेश के 16 महानगरों में ‘नमो मैराथन‘ दौड़ का आयोजन किया। इसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘नमो मैराथन‘ के जरिए युवाओं को फिटनेस, स्वास्थ्य व नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों में विजयी युवाओं को सम्मानित किया गया।

    लखनऊ में नमो मैराथन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में प्रारंभ हुई। आगरा में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बरेली में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेरठ में पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में यह मैराथन हुई।

    पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में और अधिक सक्रिय करेंगे। नमो मैराथन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने मथुरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राज कुमार चाहर ने अलीगढ़, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई।

    महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य व प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने झांसी, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने फिरोजाबाद, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल व प्रदेश उपाध्यक्ष डा. धर्मेन्द्र सिंह अयोध्या में मुख्य अतिथि के रूप में इस दौड़ में शामिल हुए।

    इसी प्रकार सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रयागराज, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहारनपुर, राज्य सभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी गाजियाबाद एवं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने मुरादाबाद में नमो मैराथन शुरू कराया।