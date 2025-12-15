'मनरेगा का नाम बदलना दुर्भाग्यपूर्ण', यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर साधा निशाना
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की तैयारी कर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इससे संबंधित प्रस्ताव को संसद के सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया जा रहा है। भाजपा सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि यह लोग गांधीवादी नहीं बल्कि गोडसेवादी हैं। मनरेगा ने ना सिर्फ इस देश में न्यूनतम मजदूरी को हकीकत बनाया था, बल्कि पिछले 20 वर्षों में यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ रही है।
नई व्यवस्था के तहत अब राज्यों को 10 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी देनी होगी। इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और यह योजना भी कमजोर होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।