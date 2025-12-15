Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मनरेगा का नाम बदलना दुर्भाग्यपूर्ण', यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर साधा न‍िशाना

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की तैयारी कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इससे संबंधित प्रस्ताव को संसद के सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया जा रहा है। भाजपा सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि यह लोग गांधीवादी नहीं बल्कि गोडसेवादी हैं। मनरेगा ने ना सिर्फ इस देश में न्यूनतम मजदूरी को हकीकत बनाया था, बल्कि पिछले 20 वर्षों में यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ रही है।

    नई व्यवस्था के तहत अब राज्यों को 10 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी देनी होगी। इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और यह योजना भी कमजोर होगी।