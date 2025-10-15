लखनऊ में हत्या कर बोरे में भरकर फेंका युवक का नग्न शव, गले पर रस्सी और मुंह पर लगा था टेप

जागरण टीम, लखनऊ। पारा के विक्रम नगर फ्लाई ओवर स्थित सब्जी मंडी के पास हत्या करने के बाद युवक का नग्न शव बोरे में भरकर फेंक दिया गया। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो मृतक के गले पर रस्सी बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगा था। सिर के पिछले हिस्से पर भी चोटें थी। आसपास के लोगों से पूछने पर युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम गृह में रखवाया है।



इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि सब्जी मण्डी के पास कूड़े के ढेर में लाल रंग के बोरे में लगभग 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पड़ा था। शव बाहर निकालकर आसपास के लोगों से शिनाख्त कराई गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। घटना की सूचना फारेंसिक टीम को भी दी गई। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके पास से कोई कागज, मोबाइल और सामान भी नहीं मिला है। ऐसे में युवक की शिनाख्त नहीं हुई है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।