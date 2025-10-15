Language
    लखनऊ में हत्या कर बोरे में भरकर फेंका युवक का नग्न शव, गले पर रस्सी और मुंह पर लगा था टेप

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    लखनऊ के पारा इलाके में एक युवक का नग्न शव बोरे में मिला। मृतक के गले में रस्सी बंधी थी और मुंह पर टेप लगा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से मामले की जांच कर रही है।

    जागरण टीम, लखनऊ। पारा के विक्रम नगर फ्लाई ओवर स्थित सब्जी मंडी के पास हत्या करने के बाद युवक का नग्न शव बोरे में भरकर फेंक दिया गया। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो मृतक के गले पर रस्सी बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगा था। सिर के पिछले हिस्से पर भी चोटें थी। आसपास के लोगों से पूछने पर युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम गृह में रखवाया है।

    इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि सब्जी मण्डी के पास कूड़े के ढेर में लाल रंग के बोरे में लगभग 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पड़ा था। शव बाहर निकालकर आसपास के लोगों से शिनाख्त कराई गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। घटना की सूचना फारेंसिक टीम को भी दी गई। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके पास से कोई कागज, मोबाइल और सामान भी नहीं मिला है। ऐसे में युवक की शिनाख्त नहीं हुई है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।

    गले में रस्सी बंधे होने से आशंका जताई जा रही है कि गला कसने से युवक की जान गई है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा। घटना की सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम धनंजय कुशवाहा, सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी शकील अहमद ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने जल्द मामले के राजफाश के निर्देश दिए हैं।



    सीसीटीवी फुटेज से तलाश

     

    पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इनमें एक कार रात में एक से दो बजे के बीच आती दिखी है। मौके से पुलिस को कुछ वाहनों के टायर के निशान भी मिले हैं। पुलिस इसी के आधार पर सर्विलांस टीम की मदद से राजफाश के प्रयास कर रही है।



    प्रेम प्रसंग और अन्य बिंदुओं पर जांच

    पारा पुलिस प्रेम प्रसंग, रंजिश और लेनदेन के विवाद में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रही है। हालांकि, घटनास्थल के पास से कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले है। पुलिस इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवक की शिनाख्त कराने में जुटी है।