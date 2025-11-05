यूपी में निजी कालेजों में नैक मूल्यांकन को लेकर ढिलाई, नए फ्रेमवर्क का हो रहा है इंतजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के निजी उच्च शिक्षा संस्थान नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) से मूल्यांकन कराने में पीछे चल रहे हैं। इससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उच्च शिक्षा परिषद के अनुसार प्रदेश के 7372 निजी (सेल्फ फाइनेंस) कालेजों में से केवल 47 कालेजों को ही अब तक नैक से एक्रीडिएशन प्राप्त हुआ है। अकेले डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से जुड़े प्रदेश के 750 तकनीकी कालेजों में सिर्फ 23 संस्थानों ने नैक मूल्यांकन पूरा किया है। अधिकांश निजी कालेजों ने अभी तक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है।

नैक मूल्यांकन संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण मानक, अनुसंधान, बुनियादी सुविधाओं और पारदर्शिता का आकलन करता है। इससे कालेजों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा में प्रवेश के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।