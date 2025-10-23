MVVNL : वर्टिकल बिजली व्यवस्था की तैयारियां तेज, बिना प्रचार-प्रसार के उपभोक्ता अनभिज्ञ
जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी में वर्टिकल बिजली व्यवस्था की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह व्यवस्था एक नवंबर से लागू की जा रही है।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को वर्टिकल व्यवस्था को लागू करने के लिए जो प्रचार व प्रसार करना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। अभी तक तो उपभोक्ता समझ नहीं पा रहा है, अब कौन सी व्यवस्था लागू होने जा रही है। उनको तो पता ही नहीं कि पहले रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, फिर स्मार्ट मीटर, प्री पेड में बदलाव और अब वर्टिकल व्यवस्था कैसे लागू करके प्रबंधन क्या बदलाव करना चाहता है।
फिलहाल बिजली विभाग ने लखनऊ में पंद्रह लाख उपभोक्ताओं के लिए 21 हेल्पडेस्क खोलने का निर्णय किया है। दावा किया जा रहा है कि यहां समस्याओं का हल होगा। गुरुवार को उनकी सूची भी जारी कर दी गई कि हेल्पडेस्क कहां-कहां काम करेंगी। वहीं उपभोक्ताओं ने कम से कम पचास हेल्पडेस्क खोलने का आग्रह प्रबंधन व अभियंताओं से किया है। अधिकांश वह स्थान चिह्नित किए गए हैं जहां अधिशासी अभियंता बैठता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र कई ऐसे हैं, जहां बिजली उपकेंद्र तो पास में है, लेकिन अधिशासी अभियंता कार्यालय उपभोक्ता के आवास से आठ से पंद्रह किमी. दूरी पर स्थित है।
ऐसे में अब उपभोक्ता को वहां तक जाना पड़ेगा। अभी तक वह अपने नजदीकी बिजली उपकेंद्र में जाकर अवर अभियंता व उपखंड अधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान करवा लेता था। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि शुरुआती महीनों में उपकेंद्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों को पूर्व की भांति ही सुना जाएगा, लेकिन अन्य कामों के लिए उपभोक्ता को हेल्पडेस्क, हेल्पलाइन नंबर 1912 पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।
इन स्थानों पर खोली जाएंगी हेल्प डेस्क
- गोमती नगर जोन : शिवपुरी बिजली उपकेंद्र , सेक्टर 14 ओल्ड, इंदिरा नगर लखनऊ, विश्वास खंड गोमती नगर लखनऊ, सेक्टर पांच गोमती नगर लखनऊ ।
- अमौसी जोन : नादरगंज बिजली उपकेंद्र जहां अधिशासी अभियंता बैठते हैं, दुबग्गा बिजली उपकेंद्र (अधिशासी अभियंता कार्यालय), मोहनलालगंज तहसील बिजली उपकेंद्र (अधिशासी अभियंता कार्यालय), मलिहाबाद बिजली उपकेंद्र (अधिशासी अभियंता कार्यालय), वृंदावन बिजली उपकेंद्र (अधिशासी अभियंता कार्यालय), इंद्रलोक कालोनी (अधिशासी अभियंता कार्यालय कानपुर रोड), इंद्र लोक कालोनी (अधिशासी अभियंता कार्यालय आलमबाग)।
- लखनऊ मध्य जोन : तालकटोरा बिजली उपकेंद्र, रेजीडेंसी बिजली उपकेंद्र, अर्जुनगंज बिजली उपकेंद्र, राजाजीपुरम ओल्ड बिजली उपकेंद्र, विधानसभा मार्ग बिजली उपकेंद्र व डालीबाग बिजली उपकेंद्र।
- जानकीपुरम जोन : जीएसआइ बिजली उपकेंद्र, जीपीआरए बिजली उपकेंद्र, महानगर बिजली उपकेंद्र और बीकेटी बिजली उपकेंद्र।
हेल्प डेस्क पर एक से दो कर्मी
इन बिजली उपकेंद्रों के हेल्प डेस्क पर एक से दो कर्मी बैठाए जाएंगे। एक तकनीकी से जुड़ा होगा और दूसरा उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां देगा। यह हेल्पडेस्ट कार्यालय अवधि में खुलेंगे या फिर राउंड द क्लाक, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी बिजली विभाग से नहीं दी गई है।
