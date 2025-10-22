MVVNL: लखनऊ में पहली से बिजली की नई व्यवस्था, कम हो जाएगी सैकड़ों अभियंता व कर्मी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सूबे की राजधानी में नई बिजली व्यवस्था एक नवंबर से लागू हो रही है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) की ओर से इसकी रूपरेखा भी जारी की गई है कि बिजली विभाग के कर्मी कैसे काम करेंगे और नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की कैसे मदद करेगी। नई व्यवस्था में राजधानी से सैकड़ों कर्मी व अभियंता कम हो जाएंगे और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हर माह वेतन के करोड़ों रुपये बचेंगे।

नई व्यवस्था में उपभोक्ता बिजली से जुड़ी कहां शिकायत करेगा, उसका निस्तारण कैसे होगा और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। इसकी समाधान एक ही स्थान पर मिलेगा। अगर उपभोक्ता आनलाइन फ्रेंडली नहीं है तो वह शहर के प्रमुख स्थानों पर खुलने वाले 21 हेल्पडेस्क पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। यह व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। बिजली विभाग के प्रबंधन का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की शिकायतें तो प्राथमिकता पर हल हो, लेकिन अन्य खर्चें जो वेतन के रूप में हर माह जाते हैं, उन पर भी लगाम लगे।