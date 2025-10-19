Language
    MVVNL: त्योहारों में बिजली जानें पर तत्काल होगा एक्शन, एमवीवीएनएल से जुड़े उपभोक्ता इन नंबरों पर करें कॉल

    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    MVVNL Ready For Festivals:  बिजली विभाग ने त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत का प्राथमिकता पर निस्तारण का दावा किया है। इन तिथियों में नए कनेक्शन, बिल संशोधन, मीटर से जुड़ी समस्या का निस्तारण होने में समय लगेगा।

    मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : त्योहारों में बिजली उपभोक्ताओं को जरा भी असुविधा न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ने प्रकाश पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज को देखते हुए हर जोन में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।

    कंट्रोल रूम में तीनों पालियों में बिजली कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी 20 अक्टूबर सुबह छह बजे से 23 अक्टूबर तक लगाई गई है। सभी अभियंताओं के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। यह कंट्रोल रूम राउंड द क्लाक काम करेंगे। बिजली विभाग ने त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत का प्राथमिकता पर निस्तारण का दावा किया है। इन तिथियों में नए कनेक्शन, बिल संशोधन, मीटर से जुड़ी समस्या का निस्तारण होने में समय लगेगा।
    शिकायतों के निस्तारण में अनदेखी पर होगी कार्रवाई
    अगर इस दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण की अनदेखी की जाती है तो संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दीपावली पर्व पर बिजली की आपूर्ति बाधित न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखनऊ मध्य क्षेत्र के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया है। यह कंट्रोल रूम 23 अक्टूबर तक काम करेंगे। कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 800944663 है। यहां नोडल अधिकारी दिनेश चंद्र जयंत को बनाया गया है।
    जानकीपुरम जोन के क्षेत्रीय कार्यालय स्काडा भवन प्रथम तल में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 20 अक्टूबर को कंट्रोल रूम में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक मो. शमीम 9452063716 रहेंगे। दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक मो. इजहार हुसैन 9936285668 और 7652086369 है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मो. रियाज 700722510 और मो. जमालुद्दीन 9307710611 है। 22 अक्टूबर को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक मो. राफे 9839362111 व मो. शरीफ 9794801757 है। दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक बदरुद्दीन 9026653757 व मो. रफीक 9935797979 है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मो. मेहताब हुसैन 9450793118 और मो. इरफान 9506817209 है। 23 अक्टूबर 2025 को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक शुजाउल हसन 941531472 व मो. शमीम 9452063716 है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मो. इजहार हुसैन 9936285668 और अमजद अंसानी 7652086369 है। मुख्य अभियंता वीपी सिंह के मुताबिक जीशान अली जो सहायक अभियंता है, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। जीशान का मोबाइल नंबर 8005493938 है। सिंह के मुताबिक सभी अवर अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक नियमित रूप से शाम तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि गैंग तीनों पालियों में मौजूद रहे।

    अधिकारी का नाम पदनाम             क्षेत्र                                   मोबाइल नंबर

    वीपी सिंह                      मुख्य अभियंता जानकीपुरम क्षेत्र                 9415901286
    गीता आनंद                   अधीक्षण अभियंता महानगर अतिरिक्त चार्ज     8004910763
    गौरव कुमार                   अधिशासी अभियंता महानगर                    9415901340
    अजय कुमार                   अधिशासी अभियंता विश्वविद्यालय                8005488834
    अमरीश कुमार शुक्ला         अधिशासी अभियंता सीतापुर रोड                8005494576
    गीता आंनद                     अधीक्षण अभियंता पुरनिया                      9453004527
    पंकज कुमार गुप्ता            अधिशासी अभियंता जानकीपुरम अतिरिक्त      9415901369
    पंकज कुमार गुप्ता             अधिशासी अभियंता बीकेटी                      9453007418
    सुशील कुमार वर्मा             अधिशासी अभियंता डालीगंज                    9453004714
    धर्मेन्द्र सक्सेना                  अधिशासी अभियंता राजभवन                    9415901857
    अरुण कुमार                   अधिशासी अभियंता हुसैनगंज                     9415901297
    सुशील कुमार                  अधिशासी अभियंता अमीनाबाद                   9453007413
    सत्येंद्र कुमार साहू             अधिशासी अभियंता ऐशबाग                       9415901401
    आनंद प्रकाश वर्मा             अधिशासी अभियंता अपट्रान                      9415901108
    अभिषेक कुमार अधिशासी    अभियंता राजाजीपुरम                              9453007416
    रमन वासुमित्र                  अधिशासी अभियंता चौक                         9415901316
    जयप्रकाश                      अधिशासी अभियंता रेजीडेंसी                    9415901306
    दीपक कुमार                   अधिशासी अभियंता ठाकुरगंज                   9415005797
    एपी सिंह                       अधिशासी अभियंता मुंशी पुलिया                 8005489479
    शोभित दीक्षित                 अधिशासी अभियंता इंदिरा नगर                  9415901353
    धीरज यादव                   अधिशासी अभियंता गोमती नगर                  9415901361
    प्रभाकर                         अधिशासी अभियंता चिनहट                      9415901126
    अश्विनी                         अधिशासी अभियंता नादरगंज                     9415901422
    श्रवण कुमार                   अधिशासी अभियंता मोहनलालगंज                9415223990
    आनंद                         अधिशासी अभियंता वृंदावन                        9415901141
    अभिषेक                       अधिशासी अभियंता राजाजीपुरम                  9453007416
    नीरज                          अधिशासी अभियंता कानपुर रोड                  9415901414
    योगेश                         अधिशासी अभियंता आलमबाग                     9415901394
    सुदेश कुमार                  अधिशासी अभियंता मलिहाबाद                    8005493760

    राजभवन मंडल में 28 अक्टूबर तक के लिए कंट्रोल रूम 
    राजभवन मंडल के अधीक्षण अभियंता केके चौधरी ने बताया कि सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक सहायक अभियंता अमित प्रताप सिंह 9415901329 और कार्यकारी सहायक राजेश कुमार 9369373065 तैनात रहेंगे। दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक सहायक अभियंता हुसैनगंज अश्वनी कुमार कुश्वाहा और कार्यकारी सहायक पिन्टू डे 9919968793 तैनात रहेंगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक अमीनाबाद में तैनात सहायक अभियंता आशीष कुमार श्रीवास्तव 9415901328 और कार्यकारी सहायक अनिल कुमार 9839402811 तैनात रहेगे। अधीक्षण अभियंता के मुताबिक यह ड्यूटी 18 अक्टूबर से लगा दी गई है और यह अभियंता व कर्मी 28 अक्टूबर तक कंट्रोल रूम में बैठेंगे।

    दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक कार्यकारी सहायक राजेश कुमार 9369373065 तैनात रहेगे।

    रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक सहायक अभियंता हुसैनगंज अश्वनी कुमार कुश्वाहा

    दाेपहर दो बजे से रात दस बजे तक रहेंगे, इनका मोबाइन नंबर 9415901327

    पिन्टू डे कार्यकारी सहायक 9919968793 रहेंगे।