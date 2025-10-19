MVVNL: त्योहारों में बिजली जानें पर तत्काल होगा एक्शन, एमवीवीएनएल से जुड़े उपभोक्ता इन नंबरों पर करें कॉल
MVVNL Ready For Festivals: बिजली विभाग ने त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत का प्राथमिकता पर निस्तारण का दावा किया है। इन तिथियों में नए कनेक्शन, बिल संशोधन, मीटर से जुड़ी समस्या का निस्तारण होने में समय लगेगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : त्योहारों में बिजली उपभोक्ताओं को जरा भी असुविधा न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ने प्रकाश पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज को देखते हुए हर जोन में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
कंट्रोल रूम में तीनों पालियों में बिजली कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी 20 अक्टूबर सुबह छह बजे से 23 अक्टूबर तक लगाई गई है। सभी अभियंताओं के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। यह कंट्रोल रूम राउंड द क्लाक काम करेंगे। बिजली विभाग ने त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत का प्राथमिकता पर निस्तारण का दावा किया है। इन तिथियों में नए कनेक्शन, बिल संशोधन, मीटर से जुड़ी समस्या का निस्तारण होने में समय लगेगा।
शिकायतों के निस्तारण में अनदेखी पर होगी कार्रवाई
अगर इस दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण की अनदेखी की जाती है तो संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दीपावली पर्व पर बिजली की आपूर्ति बाधित न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखनऊ मध्य क्षेत्र के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया है। यह कंट्रोल रूम 23 अक्टूबर तक काम करेंगे। कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 800944663 है। यहां नोडल अधिकारी दिनेश चंद्र जयंत को बनाया गया है।
जानकीपुरम जोन के क्षेत्रीय कार्यालय स्काडा भवन प्रथम तल में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 20 अक्टूबर को कंट्रोल रूम में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक मो. शमीम 9452063716 रहेंगे। दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक मो. इजहार हुसैन 9936285668 और 7652086369 है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मो. रियाज 700722510 और मो. जमालुद्दीन 9307710611 है। 22 अक्टूबर को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक मो. राफे 9839362111 व मो. शरीफ 9794801757 है। दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक बदरुद्दीन 9026653757 व मो. रफीक 9935797979 है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मो. मेहताब हुसैन 9450793118 और मो. इरफान 9506817209 है। 23 अक्टूबर 2025 को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक शुजाउल हसन 941531472 व मो. शमीम 9452063716 है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मो. इजहार हुसैन 9936285668 और अमजद अंसानी 7652086369 है। मुख्य अभियंता वीपी सिंह के मुताबिक जीशान अली जो सहायक अभियंता है, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। जीशान का मोबाइल नंबर 8005493938 है। सिंह के मुताबिक सभी अवर अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक नियमित रूप से शाम तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि गैंग तीनों पालियों में मौजूद रहे।
अधिकारी का नाम पदनाम क्षेत्र मोबाइल नंबर
वीपी सिंह मुख्य अभियंता जानकीपुरम क्षेत्र 9415901286
गीता आनंद अधीक्षण अभियंता महानगर अतिरिक्त चार्ज 8004910763
गौरव कुमार अधिशासी अभियंता महानगर 9415901340
अजय कुमार अधिशासी अभियंता विश्वविद्यालय 8005488834
अमरीश कुमार शुक्ला अधिशासी अभियंता सीतापुर रोड 8005494576
गीता आंनद अधीक्षण अभियंता पुरनिया 9453004527
पंकज कुमार गुप्ता अधिशासी अभियंता जानकीपुरम अतिरिक्त 9415901369
पंकज कुमार गुप्ता अधिशासी अभियंता बीकेटी 9453007418
सुशील कुमार वर्मा अधिशासी अभियंता डालीगंज 9453004714
धर्मेन्द्र सक्सेना अधिशासी अभियंता राजभवन 9415901857
अरुण कुमार अधिशासी अभियंता हुसैनगंज 9415901297
सुशील कुमार अधिशासी अभियंता अमीनाबाद 9453007413
सत्येंद्र कुमार साहू अधिशासी अभियंता ऐशबाग 9415901401
आनंद प्रकाश वर्मा अधिशासी अभियंता अपट्रान 9415901108
अभिषेक कुमार अधिशासी अभियंता राजाजीपुरम 9453007416
रमन वासुमित्र अधिशासी अभियंता चौक 9415901316
जयप्रकाश अधिशासी अभियंता रेजीडेंसी 9415901306
दीपक कुमार अधिशासी अभियंता ठाकुरगंज 9415005797
एपी सिंह अधिशासी अभियंता मुंशी पुलिया 8005489479
शोभित दीक्षित अधिशासी अभियंता इंदिरा नगर 9415901353
धीरज यादव अधिशासी अभियंता गोमती नगर 9415901361
प्रभाकर अधिशासी अभियंता चिनहट 9415901126
अश्विनी अधिशासी अभियंता नादरगंज 9415901422
श्रवण कुमार अधिशासी अभियंता मोहनलालगंज 9415223990
आनंद अधिशासी अभियंता वृंदावन 9415901141
अभिषेक अधिशासी अभियंता राजाजीपुरम 9453007416
नीरज अधिशासी अभियंता कानपुर रोड 9415901414
योगेश अधिशासी अभियंता आलमबाग 9415901394
सुदेश कुमार अधिशासी अभियंता मलिहाबाद 8005493760
राजभवन मंडल में 28 अक्टूबर तक के लिए कंट्रोल रूम
राजभवन मंडल के अधीक्षण अभियंता केके चौधरी ने बताया कि सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक सहायक अभियंता अमित प्रताप सिंह 9415901329 और कार्यकारी सहायक राजेश कुमार 9369373065 तैनात रहेंगे। दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक सहायक अभियंता हुसैनगंज अश्वनी कुमार कुश्वाहा और कार्यकारी सहायक पिन्टू डे 9919968793 तैनात रहेंगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक अमीनाबाद में तैनात सहायक अभियंता आशीष कुमार श्रीवास्तव 9415901328 और कार्यकारी सहायक अनिल कुमार 9839402811 तैनात रहेगे। अधीक्षण अभियंता के मुताबिक यह ड्यूटी 18 अक्टूबर से लगा दी गई है और यह अभियंता व कर्मी 28 अक्टूबर तक कंट्रोल रूम में बैठेंगे।
दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक कार्यकारी सहायक राजेश कुमार 9369373065 तैनात रहेगे।
रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक सहायक अभियंता हुसैनगंज अश्वनी कुमार कुश्वाहा
दाेपहर दो बजे से रात दस बजे तक रहेंगे, इनका मोबाइन नंबर 9415901327
पिन्टू डे कार्यकारी सहायक 9919968793 रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।