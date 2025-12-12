Language
    MVVNL : पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर काम करेगा विद्युत विभाग का उपभोक्ता सेवा केंद्र

    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    MVVNL Working: लखनऊ मध्य यानी पुराने लखनऊ के उपभोक्ताओं के लिए खोला गया है। यह उपभोक्ता सेवा केंद्र बिल्कुल पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर कार्य करेगा। ...और पढ़ें

    टोल फ्री नंबर 1912 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : वर्टिकल बिजली व्यवस्था में अगर बिजली उपभोक्ता परेशान है कि उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो वह हुसैनगंज स्थित टोल फ्री नंबर 1912 के सामने स्थित कार्यालय में जाकर समस्या का समाधान करा सकता है।

    यह कार्यालय लखनऊ मध्य यानी पुराने लखनऊ के उपभोक्ताओं के लिए खोला गया है। यह उपभोक्ता सेवा केंद्र बिल्कुल पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर कार्य करेगा। यहां उपभोक्ता को टोकन दिए जाएंगे और टोकन लेकर वह एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाकर अपनी समस्या का समाधान कार्यालय अवधि में करा सकेगा। 15 नवंबर से लागू हुई नई वर्टिकल बिजली व्यवस्था में उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यह निर्णय किया गया है। यही नहीं पूरी व्यवस्था को देखने के लिए लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल व अधीक्षण अभियंता मुकेश त्यागी को लगाया गया है।

    मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता सेवा केंद्र का मतलब है कि उपभोक्ता किसी भी सूरत में परेशान न हो। यहां बिलों में नाम परिवर्तन यानी चेंज आफ टेंडेंसी (सीटीओ), बिल में मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन के साथ ही अगर कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन कटवाना चाहता है तो वह स्थायी विच्छेदन की फीस जमा करके आवेदन कर सकता है।

    अधीक्षण अभियंता मुकेश त्यागी ने बताया कि बिजली उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने व घटवाने का काम भी यही से करा सकता है। हालांकि यह विकल्प आनलाइन भी मौजूद है। उनके मुताबिक कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी शिकायत हैं की रूफ टाप सोलर के मीटर, बिल से जुड़ी समस्या है तो उसे भी ठीक कराया जा सकता है। यही नहीं यहां एक मुश्त समाधान योजना से जुड़ी जानकारी भी उपभोक्ता ले सकते हैं और पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं।
    1912 के अलावा दूसरा विकल्प

    लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करानी है। अगर वह उपभोक्ता सेवा केंद्र भी आएगा ताे उसकी सबसे पहले शिकायत को बिजली कर्मचारी 1912 पर दर्ज कराएगा और फिर आगे की प्रकिया अपनाई जाएगी। उनके मुताबिक 1912 पर शिकायत दर्ज कराने के पीछे उद्देश्य है कि प्रत्येक समस्या की बारीकियों से कर सके और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो सके।