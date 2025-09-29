'आई लव मोहम्मद' मामले पर आ गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया, मौलाना रहमानी ने कहा- हमने कभी जय श्री राम…
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बरेली लाठीचार्ज पर आपत्ति जताई और प्रेम जताना मौलिक अधिकार बताया। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताना कानून का उल्लंघन नहीं है। सरकार के कदम को अन्यायपूर्ण बताते हुए उन्होंने मुस्लिम नेताओं से बातचीत का सुझाव दिया और शांति बनाए रखने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर बरेली में हुए लाठीचार्ज पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी से प्रेम व्यक्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।
हमारे हिंदू भाइयों द्वारा जय श्री राम और जय भवानी का जयकारा लगाना हमेशा से चला आ रहा है, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यदि हम पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, तो यह न तो देश के कानून का उल्लंघन है और न ही किसी अन्य धर्म को ठेस पहुंचाता है।
सैफुल्लाह दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए थे। उन्होंने एक प्रश्न पर कहा कि सरकार का यह कदम पूरी तरह अन्यायपूर्ण और संविधान की मांगों के विरुद्ध है। सरकार को यदि लगता है कि कुछ लोग कानून का उल्लंघन करके काम कर रहे हैं, तो उन्हें मुस्लिम नेताओं से बातचीत करनी चाहिए।
उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ऐसे विवादों को आपसी संवाद से सुलझाया जाना चाहिए। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कहा कि जब कोई कानून बनाया जाता है, तो उसके हित धारकों यानी प्रभावित पक्षों की राय को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। सरकार ने मुसलमानों की राय लेने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।